شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مرض النقرس وعلامات الإصابة به؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض النقرس هو شكل شائع ومعقد من التهاب المفاصل يمكن أن يصيب أى شخص، ويتميز بنوبات مفاجئة وشديدة من الألم والتورم والاحمرار فى مفصل وأحد أو أكثر، وغالبًا فى إصبع القدم الكبير، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يمكن أن تحدث نوبة النقرس فجأة ، وغالبًا ما توقظك فى منتصف الليل، ومن أعراض النقرس:

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1:آلام المفاصل الشديدة، يؤثر النقرس عادةً على إصبع القدم الكبير، ولكن يمكن أن يحدث فى أى مفصل، وتشمل المفاصل الأخرى المصابة بشكل شائع الكاحلين والركبتين والمرفقين والمعصمين والأصابع.

من المرجح أن يكون الألم أكثر حدة فى غضون الأربع إلى 12 ساعة الأولى بعد أن يبدأ.

2:الانزعاج المستمر بعد أن يهدأ الألم الشديد، قد يستمر الشعور بعدم الراحة فى المفاصل من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع، ومن المرجح أن تستمر الهجمات اللاحقة لفترة أطول وتؤثر على المزيد من المفاصل.

3: التهاب واحمرار، تصبح المفاصل أو المفاصل المصابة متورمة ومؤلمة ودافئة وحمراء اللون.

يحدث النقرس عندما تتراكم بلورات اليورات فى مفصلك ، مما يسبب التهابًا وألمًا شديدًا بسبب نوبة النقرس، ويمكن أن تتكون بلورات اليورات عندما يكون لديك مستويات عالية من حمض البوليك فى الدم، وينتج جسمك حمض اليوريك عندما يكسر البيورينات وهى مواد توجد بشكل طبيعى فى جسمك.

توجد البيورينات أيضًا فى بعض الأطعمة، بما فى ذلك اللحوم الحمراء واللحوم العضوية ، مثل الكبد، وتشمل المأكولات البحرية الغنية بالبيورين الأنشوجة والسردين وبلح البحر والأسقلوب والترأوت والتونة، والمشروبات الكحولية ، وخاصة البيرة ، والمشروبات المحلاة بسكر ألفاكهة (ألفركتوز) تعزز مستويات حمض اليوريك المرتفعة.

عادة ، يذوب حمض البوليك فى الدم ويمر عبر الكلى إلى البول، لكن فى بعض الأحيان ينتج جسمك الكثير من حمض البوليك أو أن كليتيك تفرز القليل جدًا من حمض البوليك، عندما يحدث هذا ، يمكن أن يتراكم حمض اليوريك ، مكونًا بلورات يورات حادة تشبه الإبرة فى المفصل أو الأنسجة المحيطة مما يسبب الألم والالتهاب والتورم.