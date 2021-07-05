شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التأثيرات الصحية لمشروبات الصودا.. منها انخفاض كثافة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون للصودا آثار ضارة على أجسامنا، تجعلك هذه المشروبات أيضًا تشتهي المزيد من السعرات الحرارية والكربوهيدرات، تشير بعض الدراسات إلى أن تناول هذه المشروبات يرتبط أيضا بمخاطر أعلى، فيما يلي قائمة بالتأثيرات الصحية للدايت صودا، بحسب موقع "only my health".

التأثيرات الصحية لمشروبات الصودا

1. حب الشباب

هناك دراسات تظهر أن الدايت صودا يمكن أن تسبب حب الشباب، ,جفاف بشرتك ، مما يؤدي إلى تنشيط الغدد الدهنية ، وقد يؤدي ذلك إلى ظهور حب الشباب، كما أنه يسرع من الشيخوخة وتكوين الهالات السوداء.

2. تآكل مينا الأسنان

صودا الدايت ضارة بنفس القدر مثل الصودا العادية لأسنانك، يؤدي تناول الصودا إلى تآكل الطبقة الخارجية - المينا ، وهذا يحدث بسبب الطبيعة الحمضية لهذا المشروب، تحتوى الصودا على ثاني أكسيد الكربون المضغوط مما يجعله حامضيًا، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تلون الأسنان وتجويفها.



مينا الأسنان

3. تسبب الإدمان

ندرك جميعا أن الصودا تسبب الإدمان وأن أجسامنا تميل إلى التعود على طعم المحليات الصناعية بمجرد أن تستهلك الصودا ، قد تشعر بالعطش أكثر وتتوق إلى المزيد من الصودا، يعد وجود الكافيين بمثابة إضافة لنا لنكون أكثر اعتمادًا على هذه المشروبات.

4. انخفاض كثافة العظام

المشروبات الغازية لها تأثير سلبي على صحة العظام بسبب طبيعتها المسببة للتآكل، تبطئ مشروبات الصودا تعزيز الكالسيوم بالعظام لأنه يغير مستويات الأس الهيدروجيني في الدم، النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام.

5. مرض السكري

تتداخل المشروبات الغازية مع بعض الإنزيمات في أمعائك، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مختلفة متعلقة بعملية التمثيل الغذائي مثل مقاومة الأنسولين، وفقًا للدراسات التي أجريت، يرتبط استهلاك هذه المشروبات ارتباطًا مباشرًا بزيادة مخاطر الإصابة بمرض السكري.

6. تسبب الصداع

المحليات الصناعية التي تستخدم في الدايت صودا ليست جيدة لصحتك، يمكن أن تكون هذه المُحليات أحلى بما يصل إلى 200 مرة من السكر العادي.