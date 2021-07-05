شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أسباب النعاس المفرط أثناء النهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يعانى الكثيرون من النعاس المفرط دون معرفة السبب وخصوصا أثناء النهار، ربما يحاول جسدك إخبارك أنك لا تحصل على قسط كاف من النوم، أو ربما يكون بسبب اضطراب النوم أو حالة صحية أخرى، فمن المهم التعرف على علامات النعاس المفرط أثناء النهار حتى تتمكن من تحديد السبب وعلاجه.

وحسب ما ذكره موقع sleepfoundation يعرف النعاس المفرط أثناء النهار بأنه صعوبة البقاء مستيقظا، أو زيادة الرغبة في النوم أثناء النهار، قد تكون مشاعر النعاس أقوى عندما تكون خاملًا، مثل أثناء القيادة أو الجلوس في العمل

ما الذي يسبب النعاس المفرط؟

يمكن أن يحدث النعاس المفرط أيضًا بسبب النوم المتقطع أو غير الجيد، و الاستيقاظ عدة مرات في الليل لاستخدام الحمام، على سبيل المثال ، يعطل التقدم الطبيعي لمراحل النوم وقد يقلل من نسبة نوم الموجة البطيئة التصالحية، " التدخين ، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف ، وعادات نمط الحياة الأخرى" قد يتداخل أيضًا مع جودة النوم ويسبب النعاس أثناء النهار.

من المعروف أن اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي ومتلازمة تململ الساقين واضطراب حركة الأطراف الدورية تسبب النوم المتقطع، و يمكن أن تسبب هذه الحالات استيقاظًا صغيرًا يعطل تدفق النوم ، على الرغم من أن المرضى قد لا يدركون أنهم يعانون من هذه الاضطرابات حتى يزوروا طبيب النوم.

تعمل اضطرابات النوم والاستيقاظ الأخرى بشكل مباشر على الآليات العصبية التي تنظم دورة النوم، ويعتقد أن حالات مثل التغفيق وفرط النوم مجهول السبب تؤثر على الهرمونات المسؤولة عن تعزيز اليقظة ، مما يسبب النعاس أثناء النهار.

وبالمثل ، يعاني الأشخاص المصابون باضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية من انفصال بين ساعة الجسم الداخلية والأوقات التي يحتاجون فيها إلى الاستيقاظ، و يمكن أن يسبب هذا الانفصال الأرق أثناء محاولة النوم والنعاس المفرط أثناء الاستيقاظ.

حالات صحية أخرى

غالبًا ما تكون الحالات الطبية المزمنة واضطرابات الصحة العقلية مصحوبة بالنعاس أثناء النهار، و تشمل الأسباب الشائعة الاكتئاب والقلق والفصام والذئبة ومرض باركنسون والتصلب المتعدد والسرطان والألم المزمن والسمنة، وقصور الغدة الدرقية ، من بين أمور أخرى، الأدوية المستخدمة لعلاج الحالات الصحية قد تسبب أيضًا النعاس أثناء النهار كأثر جانبي.