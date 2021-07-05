شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علاجات طبيعية لالتهاب المفاصل أبرزها العلاج بالأبر وممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص من التهابات فى المفاصل فى مختلف الفئات العمرية ، وتأتى التهابات المفاصل لعدة أسباب للمصابون بها، ويبحثوا دائما عن العلاج الأمثل لتخفيف الألم سواء بالعلاجات الطبيعية بالمنزل، أو العلاج الدوائى الذى يصفه الطبيب المختص وفقا لدرجة الالتهاب .

وذكر موقع " the health " الطبى أن هناك عددا من العلاجات الطبيعية لعلاج التهابات المفاصل وتساهم فى تحسنها، إلا أنها تخص فقط التهابات المفاصل وليس هشاشة العظام التى يعتبر علاجها بهذه الطرق أقل فى تحسن المصابين بها وتتضمن هذة العلاجات :

علاجات طبيعية لالتهاب المفاصل

1 خسارة الوزن

هو أفضل علاج لالتهاب المفاصل ، حيث أن السبب الأول لالتهاب المفاصل هو زيادة الوزن بعد تراكم الدهون الكثيرة على المفاصل .

2 ممارسة الرياضة

النشاط البدنى أمر ضرورى للأشخاص الذين يعانون التهاب المفاصل، سواء كان ذلك يعنى تجول داخل شقتك أو السباحة .

3 العلاج بالإبر

يجد كثير من الناس أن الوخز بالإبر يساعد على تخفيف الألم والعجز الناجم عن التهاب المفاصل، وقد وجدت العديد من الدراسات الاستفادة من هذا الإجراء.

4 العلاجات الموضعية

قوية الرائحة التى قد تجعل بشرتك ترتعش ، ولكن قيمتها محدودة لهشاشة العظام .

5 الكهرباء

الطاقة كهربائية يمكن استخدامها للمساعدة فى تخفيف الألم والتورم فى المفاصل ، وينطوى على وضع أقطاب كهربائية حول المفصل المصاب وتقديم النبضات الكهرومغناطيسية من خلال الجلد.

6 العلاج بتقويم العمود الفقرى

العلاج بتقويم العمود الفقرى لا يساعد من يعانون من هشاشة العظام ولكن هو مفيد لعلاج التشنجات العضلية .

7 الأجهزة المساعدة

وتتمثل فى إدراج الحذاء، عصى المشى، والجبائر، الأقواس، وغيرها من الأجهزة التى يمكن أن تساعد فى إعادة توزيع الوزن .