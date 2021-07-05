شكرا لقرائتكم خبر عن الأكلات السريعة أبرز أسباب الإصابة بالسكتة القلبية.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص من وقت لأخر من أمراض السكتة القلبية التى تظهر فجأة وتؤدى إلى حدوث مضاعفات فى القلب تؤدى إلى الوفاة، إلا أن إصابة الشخص بها ليست وليدة اللحظة، وإنما تكون لأسباب وعادات خاطئة يمارسها على المدى الطويل أثناء ممارسة حياته اليومية.

وذكر موقع "health line" الطبى، أن النوبات القلبية تحدث نتيجة انسداد فى تدفق الدم إلى القلب، وهو ما يسبب موت وتوقف خلايا القلب بصورة مفاجئة، ولها العديد من الأسباب التى يجب معرفتها أبرزها:

1 التدخين كثيرا .

2 تناول المزيد من السعرات الحرارية بصورة يومية والتى تظهر فى الأكلات السريعة غير الصحية.

3 تناول الأطعمة التى تحتوى الدهون المشبعة يوميا .

4 تغير نسبة الصوديوم فى الدم.

5 خمول عضلة القلب.

وأضاف التقرير الطبى المنشور على الموقع، أن النوبات القلبية هى السبب الرئيسى للوفاة بين الرجال والنساء فى الكثير من بلدان العالم، وأوضح الموقع أن هناك العديد من الطرق لتجنب الإصابة بالأزمات القلبية وأبرزها، هو تجنب تناول الدهون المشبعة الموجودة فى الأكلات السريعة، اتباع نظام غذائى صحى خالى من السعرات الحرارية المرتفعة ويحتوى على الخضروات والفاكهة، تحليل نسبة الدهون والكوليسترول فى الدم بصفة مستمرة وتناول العلاج المناسب لها، ممارسة الرياضة وأهمها المشى يوميا ما لا يقل عن 30 دقيقة.

وأكد التقرير، أن النظام الغذائى الصحى هى الخطوات الأولى للتعافى من أى أمراض وأبرزها أمراض القلب والسكتة القلبية، حيث أن انسداد الشرايين المؤدية إلى القلب يأتى نتيجة أكلات مشبعة بالدهون الضارة وخاصة السريعة منها التى يتم تناولها خارج المنزل، وهو من أكثر مسببات الأمراض وزيادة الوزن عند الكثير من الفئات العمرية.