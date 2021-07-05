شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب وراء تغير لون الأسنان واصفرارها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغير لون الأسنان أحد الأعراض التى تصيب الكثير من الأشخاص بسبب العادات الغذائية الخاطئة أو الأدوية التى تؤثر على لون وكثافة الأسنان، وتتحول الأسنان فيما بعد إلى اللون الأصفر ومع استمرار نفس الأخطاء والعادات يحتاج الشخص حينها إلى تدخل الطبيب لغسيل الأسنان طبيا للقضاء على اللون، وذكر موقع "health line " الطبى أن هناك الكثير من العوامل التى تؤدى لتغير لون الأسنان ومنها:

6 أسباب وراء تغير لون الأسنان واصفرارها

1- بعض الفواكه والمشروبات

بعض المواد الغذائية والمشروبات مثل التفاح والبطاطا والمشروبات الباردة والشاى والقهوة والكحول يمكن أن تسبب تشوه أسنانك، حيث إنها تغير من درجة الحموضة فى الفم ما يؤدى إلى تلون الأسنان.

2- الأدوية والأمراض

هناك الكثير من الأمراض التى تسبب تغير لون الأسنان ومنها المرأة الحامل وإصابتها بأى نوع من العدوى، وبعض العلاجات مثل العلاج الإشعاعى والعلاج الكيميائى والأدوية الخاصة بمضادات الهيستامين والمضادات الحيوية وأدوية ارتفاع ضغط الدم يمكن أيضا أن يسبب تغير لون الأسنان.

3- عدم الاهتمام بنظافة الفم

العناية بالأسنان ضرورية، وإذا لم تكن منتظمة العناية منتظمة بالفرشاة يساهم ذلك فى ترسب وتراكم جزيئات الطعام على سطح الأسنان ويؤدى لاصفرارها وتسوسها.

4-الاستخدام المفرط للفلوريد

الاستخدام المفرط لمعجون الأسنان الغنى بالفلوريد أو استخدام المياه عالية فى محتوى الفلوريد للشطف تؤدى لظهور بقع بيضاء سميكة.

5- الشيخوخة

الشيخوخة عامل مهم آخر مسئول عن تلون الأسنان، والشيخوخة تؤدى إلى تآكل المينا وظهور اللون الأصفر، ويعتبر كبار السن الذين يدخنون أكثر عرضة لتغيير لون الاسنان.

6- إنتاج اللعاب بشكل أقل

اللعاب يحمى الفم من جميع أنواع العدوى الميكروبية، كما يقيم درجة الحموضة فى الفم، وإنتاجه بصورة أقل يسبب أى عدوى أو مرض.

وأوضح التقرير أن علاج تغيير لون الأسنان سهل وبسيط ومن أهمها التغييرات فى نمط الحياة ومنع تناول أى أطعمة أو أدوية تضر بالأسنان كما أشرنا إليها، والاهتمام بالنظافة اللازمة للفم، كما يمكنك دائما من الحفاظ على أسنانك صحية وبيضاء وبراقة.