شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية الدهون لجسمك ومصادر صحية للحصول عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدهون هي عناصر مغذية في الجسم لا تقل أهمية عن الفيتامينات والمعادن، وغالبًا ما يمتنع الناس عن استهلاك الدهون بحجة أنها غير صحية، بينما يحتاج الجسم إلى كمية صحية من الدهون للبقاء في حالة صحية وعملية.

ووفقا لتقرير لموقع time now news يحتاج الجسم أيضًا إلى كميات صحية من الدهون للحفاظ على وظيفته، حيث يحتاج جسمك إلى مدخول منتظم من الدهون، تساعد الدهون في توفير الطاقة لجسمك، وتحمي أعضائك ، وتدعم نمو الخلايا، وتحافظ على الكوليسترول وضغط الدم تحت السيطرة، وتساعد جسمك على امتصاص العناصر الغذائية الحيوية ركز كثيرًا على التخلص من جميع الدهون، يمكنك في الواقع أن تحرم جسمك مما يحتاج إليه أكثر. "

الدهون الغذائية أنواعها وأهميتها

الدهون هي عناصر مغذية في الجسم يجب أن تستهلك بكميات صحية وقد يؤدي الاستهلاك المفرط إلى مخاطر تطور الظروف الصحية هناك ثلاثة أنواع من الدهون: الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة (مقسمة إلى دهون متعددة غير مشبعة وأحادية غير مشبعة) ودهون متحولة تراكم جميع الدهون، الدهون مهمة للجسم لأنها:

تمد الجسم بالطاقة .

تحافظ على دفء الجسم .

تعمل كوسادة لحماية الأعضاء .

ضرورية لدعم نمو الخلايا .

تساعد على امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل A و D و E و K

مصادر الدهون الصحية

البيض: يعتبر أيضًا من الأطعمة الخارقة، يمكن أن يساعدك تناول البيض الكامل على تلبية متطلباتك من الدهون البيض من الأطعمة المتنوعة ويمكن إضافته إلى النظام الغذائي بسهولة.

الجبن: الجبن محبوب من قبل الجميع تقريبًا هذا الطعام الشعبي هو مصدر غني للدهون والكالسيوم ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن صحتك ، فتأكد من الابتعاد عن الجبن المطبوخ لأنه يمكن أن يحتوي على إضافات غير صحية.

الأسماك الدهنية: تعتبر الأسماك المختلفة مثل السلمون والسردين والسلمون المرقط مصادر جيدة للدهون الصحية، كما أنها مصدر غني لأحماض أوميجا 3 الدهنية ويمكنك تضمينها في نظامك الغذائي للحصول على وجبة غنية ولذيذة.

الأفوكادو: يمكن أن يشكل هذا مكونًا رائعًا للإفطار يكون صحيًا ولذيذًا يحتوي الأفوكادو على قوام كريمي وهو مصدر غني للدهون الصحية يمكنك مزجه في عصير أو هرسه لتحضير الخبز المحمص.

المكسرات: من أكثر الأطعمة تنوعًا، يمكن تناول المكسرات مثل الجوز والفول السوداني والفستق والبقان كجزء من الوجبة وكذلك كوجبة خفيفة.