سلالة "دلتا" تهدد فرنسا بموجة رابعة من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حث وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، الأحد، أكبر عدد ممكن من الفرنسيين على الحصول على لقاح كورونا.

وحذر من أن فرنسا قد تتجه نحو موجة رابعة من الوباء بحلول نهاية يوليو/تموز الجاري بسبب السلالة "دلتا" شديدة العدوى.



وقال فيران على "تويتر": "على مدى 5 أيام لم ينخفض معدل الإصابة، إنه يرتفع مرة أخرى بسبب السلالة دلتا شديدة العدوى، يُظهر النموذج البريطاني أن الموجة الرابعة ممكنة اعتبارا من نهاية يوليو/تموز".

وأضاف: "يجب أن نتحرك أسرع في التطعيم، بلدنا في سباق مع الزمن".