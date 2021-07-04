مع تراجع الإصابات.. مصر تخفف "قيود كورونا" بالفنادق والمطاعم والسينمات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مجلس الوزراء المصري، الأحد، تخفيف قيود دخول الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح برفع طاقتها الاستيعابية مع تباطؤ الإصابات بفيروس كورونا.

وقال المجلس في بيان: "تمت الموافقة علي زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات (المقاهي)، وكذلك السينمات والمسارح وخلافه، بطاقة استيعابية تصل إلى 70% بدلاً من 50%".

وتخفف مصر تدريجياً القيود المفروضة لمكافحة انتشار الوباء منذ الأول من يونيو/حزيران.

وأظهرت الأرقام الرسمية تسجيل 181 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، السبت، و27 حالة وفاة بسبب المرض.