8 نصائح لتجنب التهابات المعدة والتسمم خلال الحج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التهابات المعدة والتسمم الغذائي من أبرز المشاكل الصحية التي تواجه حجاج بيت الله خلال أداء النسك، لكن من السهل تجنبها باتباع بعض النصائح.

وسنويا، تصدر وزارة الصحة السعودية دليلا إرشاديا يتضمن عددا من النصائح لزوار بيت الله الحرام؛ لحمايتهم من الأمراض وضمان أداء النسك في سلام وأمان.

أغلب الإرشادات تدور حول ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة البيئة المحيطة بالحاج، وتجنب الإجهاد الحراري والتعرض لضربات الشمس، فضلا عن تجنب التسمم الغذائي.



"صحتك في الحج والعمرة" واحدا من إصدارات وزارة الصحة السعودية التوعوية للحجاج قبل تفشي فيروس كورونا، وتضمن عشرات النصائح الصحية التي تهم ضيوف الرحمن خلال رحلتهم الروحانية.

وقالت الوزارة، في دليلها الصحي، إن من الملاحظ أن بعض الحجاج يعدون الطعام بطريقة غير صحية، ولهذا فإن بعضُ الأمراض المعدية المرتبطة بالطعام قد تزداد في الحج، مثل الإسهال والقيء وآلام البطن والنزلات المعوية والتسمم الغذائي.

تحت عنوان "الوقاية من التسمم الغذائي"، تضمن الدليل التوعوي بعض النصائح للوقاية من مشاكل المعدة خلال أداء النسك، كالتالي:





1- الحرص الشديد على النظافة، وعلى غسل اليدين بالماء والصابون قبل إعداد الطعام، وقبل تناوله وبعده، وكذلك بعد قضاء الحاجة.

2- الحرص على نظافة الأواني والأوعية المستعملة لإعداد الطعام وتناوله؛ والحرص على غسل الفواكه والخضراوات قبل تناولها.

3- عدم ترك الطعام مكشوفا في الهواء الطلق، لأنه يكون بذلك عرضة للتلوث والذباب والحشرات والحيوانات.

4- التأكد من تاريخ الصالحية عند شراء الأطعمة والمشروبات المعلبة والمحفوظة.



5- من الضروري أن تكون مياه الشرب والطبخ من المياه المعلبة أو من المياه المعالجة بالترشيح والتنقية، وإلا فيجب غليها قبل الاستعمال.

6- عدم شراء الأطعمة التي تباع في الطرقات من الباعة المتجولين، وتجنب تناول الأطعمة المكشوفة والمعرضة للحشرات والتلوث.

7- تجنب تخزين الطعام المطهي في الباصات وأثناء التنقل بين المشاعر لفترات طويلة، حيث يعد ذلك أحد العوامل الرئيسيَّة المسبِّبة للتسمم الغذائي في أثناء الحج.

8- تذكر أن حفظ الطعام المطهي في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين يؤدي إلى تكاثر الجراثيم، ومن ثم إلى إمكانية التعرض لتسمم الطعام، لذلك لا بد من حفظه في الثلاجة أو الاكتفاء بتحضير ما يكفي منه للوجبة الواحدة.

نصائح مهمة للوقاية من التسمم الغذائي





يصاب العديد من الحجاج بالتسمم الغذائي خلال أداء فريضة الحج، ما يسبب التهابا حادا في المعدة والقولون، وينغص على الحاج الاستمتاع بالروحانيات والتزكيز في أداء النسك.

ومن أبرز أسباب الإصابة بالتسمم الغذائي:

عدم طهي اللحوم جيدًا.

عدم غسل الخضراوات والفاكهة قبل تناولها.

شرب الحليب غير المبستر.

تناول بعض الأطعمة نيئة كالبيض.

تناول أطعمة أعدت بطريقة غير صحية مثل الشاورما.





بجانب النصائح السابقة، من الضروري على حجاج بيت الله الحرام أخذ هذه النصائح في حسبانهم:

- تناول الطعام المطهو مباشرة، والتأكد من إعداده بشكل صحيح.

- عدم تناول الأطعمة المكشوفة أو التي تم إعدادها منذ فترات طويلة.

- عدم شرب المياه من الصنابير أو استخدام مكعبات الثلج غير النظيفة.

- شرب الحليب واللبن المبستر واختيار العصائر المعبأة آليًا.

- التأكد من تاريخ صلاحية المعلبات وعدم تسرب محتوياتها إلى الخارج.

- حفظ الأغذية المعلبة قبل وبعد فتحها في الثلاجة مثل منتجات الألبان والتونا.



