شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نظام غذائى يحرق السعرات الحرارية.. كيف يمكنك اتباعه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنجم زيادة الوزن عن عادات الأكل غير الصحية، وقلة النشاط البدني، والإجهاد معظم الوقت، كل هذه الأسباب وراء تلك الكيلوجرامات الإضافية التي تكتسبها، إذا كنت قد جربت جميع أنواع الحميات مثل كيتو، باليو، الصوم المتقطع وفشلت في الوصول إلى وزنك المستهدف، وهنا نذكر تفاصيل النظام الغذائي الذي يحرق السعرات الحرارية وكيفية اتباعه، حسب ما نشر من موقع تايمز أوف إينديا.

تناول السوائل

تناول كمية ثابتة من الماء طوال اليوم، سيؤدي ذلك إلى إشباع الجوع المفاجئ وسيرطبك أيضا، اشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا لتسريع عملية التمثيل الغذائي، قم أيضًا بتضمين بعض السوائل الصحية في نظامك الغذائي مثل عصير الفاكهة، والخضروات الطازجة وماء بذور الشيا وماء جوز الهند والشاي الأخضر وشاي الجيرا لطرد السموم من الجسم.



عصير الفاكهة

الأطعمة الصحية

اختر الأطعمة الصحية وتجنب الأطعمة المقلية والسكرية بأي ثمن، تناول الكاري والخضروات بأقل قدر ممكن من الزيت، تناول ما لا يقل عن 3 أنواع مختلفة من الفاكهة في اليوم جنبا إلى جنب مع البروتين في شكل ما تناول جزءًا من اللبن الرائب والخضروات في الغداء لموازنة وجباتك، تشمل بعض خيارات الوجبات اللذيذة والصحية الشوفان ، والمكرونة المصنوعة من القمح الكامل.

تنظيم الغذاء

قم بتوزيع وجباتك الإفطار والغداء والوجبات الخفيفة والعشاء بوقت 3-4 ساعات بين كل وجبة، تناول عشاء مبكرًا في حوالي الساعة 7 مساء أو بحد أقصى 8 مساء للمساعدة في إنقاص الوزن ومنع الحموضة وعسر الهضم.



تنظيم الغذاء

التمارين الرياضية

تمرن لمدة 30-40 دقيقة على الأقل كل يوم، إذا بدت التمارين مملة للغاية بالنسبة لك ، كن مبدعا في استخدام السعرات الحرارية، يمكنك ممارسة الجري أو السباحة من اختيارك مثل كرة السلة أو التنس لحرق تلك السعرات الحرارية.