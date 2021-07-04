شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الكلى الأمريكية لمرضى المراحل المتأخرة: قلل البروتينات والملح والسوائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مؤسسة الكلى الأمريكية عن سببب تغيير طريقة تناول الطعام في مراحل مرض الكلى 3 و4 و 5 (وليس غسيل الكلى).



أغذية المرحلة الثالثة والرابعة من امراض الكلى

وفي مراحل أمراض الكلى 3 و4 و5، هناك تلف في الكلى يمنعها من العمل كما يجب أن تقوم بتصفية الفضلات والسوائل الزائدة من دمك، نظرًا لأن كليتيك لا تعملان بشكل جيد كما كانت خلال المراحل المبكرة من مرض الكلى، فقد يوصي طبيبك وأخصائي التغذية باتباع خطة طعام وسوائل صديقة للكلى.

وأضافت مؤسسة الكلى الأمريكية، أنه قد يساعدك إجراء تغييرات على طريقة تناولك للطعام وكمية السوائل التي تستهلكها على منع حدوث المزيد من الضرر للكليتين وإبطاء تقدم الإصابة بالفشل الكلوي.

كيف يمكنني تناول الطعام الصحي في مراحل مرض الكلى 3 و4 و 5" وليس غسيل الكلى"؟

تعرف على الأطعمة التي يجب ان تتناولها في هذه المراحل: أولا: قلل البروتين..

في هذه المراحل، سوف تحتاج إلى الحد من كمية البروتين التي تتناولها

يحتاج جسمك إلى البروتين لبناء العضلات والشفاء والبقاء بصحة جيدة، لكن كمية البروتين التي يجب أن تتناولها تعتمد على مرحلة مرض الكلى لديك، في مراحل أمراض الكلى 3 و 4 و 5 (وليس غسيل الكلى) ، يجب أن تأكل كمية أقل من البروتين لمنع الكلى من العمل بجدية أكبر لتصفية المزيد من نفايات البروتين، مما قد يؤدي إلى تآكلها بشكل أسرع.

قال الموقع، احصل على البروتين من مصادر البروتين الخالية من الدهون: مثل البيض، والفراخ، والسمك، والديك الرومى، والفاصوليا، وتناول منتجات الصويا.

قلل أو تجنب البروتين من هذه المصادر:

اللحوم الحمراء "لحم البقر، الضأن، لحم الغزال" ولحوم الأعضاء "الكبد، إلخ".

ثانيا: الملح

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الصوديوم إلى احتفاظ الجسم بالسوائل، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، عندما يكون لديك ارتفاع في ضغط الدم، يجب أن تعمل الكليتان بجدية أكبر لتصفية الدم.

ثالثا: السوائل

في هذه المراحل، قد تحتاج إلى الحد من إجمالي كمية السوائل التي تتناولها.