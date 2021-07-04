شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خطوات تحمى حيوانك الأليف من عدوى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة قدمت في المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية (ECCMID) أن القطط أكثر عرضة لخطر الإصابة بعدوى كورونا من الكلاب، ووفقا لتقرير لموقع time now news قد يساعدنا فهم خطر الإصابة بعدوى كورونا في الحيوانات في الحصول على رؤية أفضل للرعاية المناسبة للحيوانات الأليفة وسط وباء كورونا.

وقد أجريت العديد من الدراسات لفهم تأثير فيروس كورونا على الحيوانات وأصدر مركز مكافحة الأمراض والوقايةCDC الإرشادات المعتمدة التي يجب أن يكون أصحاب الحيوانات الأليفة على دراية بها ووضعها في الاعتبار وسط أزمة كورونا: