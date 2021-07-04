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شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خطوات تحمى حيوانك الأليف من عدوى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة قدمت في المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية (ECCMID) أن القطط أكثر عرضة لخطر الإصابة بعدوى كورونا من الكلاب، ووفقا لتقرير لموقع time now news قد يساعدنا فهم خطر الإصابة بعدوى كورونا في الحيوانات في الحصول على رؤية أفضل للرعاية المناسبة للحيوانات الأليفة وسط وباء كورونا.
وقد أجريت العديد من الدراسات لفهم تأثير فيروس كورونا على الحيوانات وأصدر مركز مكافحة الأمراض والوقايةCDC الإرشادات المعتمدة التي يجب أن يكون أصحاب الحيوانات الأليفة على دراية بها ووضعها في الاعتبار وسط أزمة كورونا:
- قم بتطعيم نفسك وكل من في المنزل في أسرع وقت ممكن إذا كان لديك حيوان أليف في المنزل.
- امتنع عن السماح لحيوانك الأليف بالاتصال المباشر بأشخاص غير محصنين خارج أسرتك.
- ابتعد عن حيوانك الأليف إذا كانت نتيجة اختبار كورونا إيجابية.
- أبقِ حيواناتك الأليفة بعيدًا عن الأفراد المصابين بالفيروس.
- تأكد من أن حيوانك الأليف يأكل جيدًا ويحافظ على لياقته.
- بناء مناعة الحيوانات الأليفة لا يقل أهمية عن مناعة البشر.
- كن يقظًا من أعراض العدوى في حيواناتك الأليفة.
- قد تشمل الأعراض الشائعة الإسهال والعطس والسعال وإفرازات العين والحمى وضيق التنفس وسيلان الأنف والخمول والقيء.
- في حالة ظهور أعراض لدى حيوانك الأليف ، اعزله فورًا عن نفسك وعن الأشخاص الموجودين في منزلك.
- أثناء إطعام حيوانك الأليف ورعايته ، تأكد من ارتداء معدات واقية وتوخي الحذر بشأن عدم لمس أو تقبيل أو حضن حيوانك الأليف.