شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو أسباب الحزام الناري وأعراضه؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 4 يوليه 2021

الحزام الناري من الأمراض الجلدية الناتجة عن العدوى الفيروسية، والتي عادة ما تصيب حول منطقة الخصر أو أحد جانبيه، وقد يظهر الحزام الناري بعد الشفاء من الجدري لأن الفيروس بإماكنه أن يظل غير نشط في النسيج العصبي قبل أن يستعيد نشاطه ما يتسبب في الحزام الناري.



وفي التقرير التالي أعراض وأسباب وعلاج الحزام الناري وكيفية انتقاله وفقا للعين.

ما مرض الحزام الناري؟

الحزام الناري عدوى فيروسية يتسبب بها نفس الفيروس الذي يسبب الجدري المائي، وقد يظهر الحزام الناري بعد الشفاء من الجدري حيث أن الفيروس بإماكنه أن يظل غير نشط في النسيج العصبي قبل أن يستعيد نشاطه مرة أخرى مما يتسبب في الحزام الناري.

الجدير بالذكر أن هذا المرض يعتبر نوع من العدوى الفيروسية التي تتسبب في ظهور طفح جلدي يصاحبه البثور المسببة للألم والحرقة، وعادة يكون على شكل حزام طويل يظهر على جانب واحد من الجسم أو ينتشر على الرقبة أو الوجه.

أعراض الحزام الناري

الشعور بالوخز والألم والحرقة في مكان الإصابة.

ظهور طفح جلدي وعادة يبدأ في الظهور بعد أيام قليلة من الشعور بالألم.

عند اللمس يكون الجلد أكثر حساسية.

الشعور بالحكة.

بثور كثيرة مليئة بسائل وعليها قشور.

أعراض أكثر حدة لمرض الحزام الناري

صداع شديد.

ارتفاع درجة حرارة الجسم أو الإصابة بالحمى.

الشعور بالإعياء والإجهاد.

مضاعفات الحزام الناري

ظهور الطفح الجلدي حول العينين مما يتسبب في أضرار لها.

انتشار الطفح الجلدي في أجزاء كثيرة من الجسم مع الشعور بالألم.

الألتهابات البكتيرية وتورم الجلد.

الألم الشديد بالأذن قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة ومنها فقدان السمع.

من الممكن أن تظهر مضاعفات أكثر خطورة عندما يكون عمر الشخص المصاب أكثر من 70 عاما.

أسباب الحزام الناري

- إصابة سابقة بالجدري المائي لأن الفيروس يتسلل إلى الجهاز العصبي والأنسجة العصبية ويظل مستقرا بها حتى ينشط مرة أخرى.

- قد يؤدي ضعف الجهاز المناعي إلى ارتفاع معدل الإصابة بالحزام الناري وخاصة لكبار السن.

كيف تنتقل عدوى الحزام الناري؟

- ينتقل الحزام الناري عن طريق العدوى وخاصة للأشخاص ضعاف المناعة تجاه فيروس الجدري المائي.

- تنتقل العدوى عن طريق الملامسة للبثور المفتوحة الموجودة على الطفح الجلدي.

- من المهم الإشارة إلى أن بعد انتقال الفيروس لشخص أخر يصاب بالجدري المائي وليس بالحزام الناري.

- الأشخاص الأكثر عرضة لانتقال الحزام الناري هم كبار السن والمواليد والحوامل، ومن يعانون من ضعف المناعة.

هذه الأطعمة تسبب الحساسية الجلدية

فترة عدوى الحزام الناري

تكون فترة العدوى ما بين 7 إلى 10 أيام من تكوين البثور المفتوحة على الحزام الناري، وعند وجود قشور فقط لا يكون معدي.

هل الحزام الناري يسبب الوفاة؟

- الحزام الناري لا يسبب الوفاة، ولكن في بعض الحالات مثل من لديهم نقص بالمناعة ويتم تكرار العدوى لهم مما يعرضهم للمضاعفات الخطيرة، وخاصة من يتلقون العلاج الكيماوي لبعض الأمراض، ومن يعانون من الأورام في نسيج الدم أو من قاموا بزراعة أحد الأعضاء بالجسم، مما يؤدي إلى انتشار الفيروس بشكل كبير وهذا قد ينتج عنه إلتهابات في الرئة ومضاعفاتها.

- أشارت الدراسات وفق موقع "health line" أن عدد الوفيات التي يتسبب بها الحزام الناري لا تتعدى 100 وفاة سنويا، ومعظم حالات الوفيات كانت لكبار السن أو من يعانون من ضعف الجهاز المناعي.

علاج الحزام الناري

- عند ظهور الأعراض يجب التوجه للطبيب على الفور لوصف الأدوية التي تساعد على الحد من انتشار المرض والتسريع من الشفاء والتقليل من التعرض إلى المضاعفات، وعادة تتراوح مدة العلاج ما بين أسبوعين إلى 6 أسابيع تبعا لحالة المريض.

- كما يوجد بعض الأمور التي يجب اتباعها بالمنزل، مثل الاستحمام بالماء البارد وعمل الكمادات الباردة على مكان الإصابة للتقليل من حدة الألم والشعور بالحكة، كما يجب التخلص من المزاج السيء والذي يؤدي إلى تطور المرض.