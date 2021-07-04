هل تناول الليمون أو البرتقال يرفع ضغط الدم؟.. «استشاري» يجيب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، حقيقة معلومة خاطئة متداولة حول العلاقة بين تناول الحمضيات وارتفاع ضغط الدم. وأكد في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر”، أن تناول الليمون والبرتقال وباقي الحمضيات لا يرفع مستوى ضغط الدم، مبيناً أن تناول الحمضيات يخفض مستوى الضغط على المدى البعيد. تجدر الإشارة إلى أن مستوى ضغط الدم للإنسان الطبيعي هو 80 على 120.

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