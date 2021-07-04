شكرا لقرائتكم خبر عن لون جلدك بيتحول في الشتا.. ظاهرة رينود وأعراضها المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتسبب ظاهرة رينود في توقف الدم عن التدفق بشكل صحيح إلى الأجزاء الخارجية من الجسم، ويحدث هذا بشكل أساسي عندما تصاب بالبرد، ويمكن أن يحدث أيضًا بسبب المواقف العصيبة، وغالبًا ما يؤثر على أصابع اليدين والقدمين ، ولكنه قد يؤثر أيضًا في بعض الأحيان على الشفاه والأنف والأذنين.

وحسب ما ذكره موقع versusarthritis يمكن أن يؤدي الخروج في يوم بارد، أو حتى الوصول إلى الفريزر لإخراج بعض الأطعمة المجمدة، إلى التعرض لظاهرة رينود وتغيير لون الجلد، غالبًا ما تحدث ظاهرة رينود من تلقاء نفسها، وهذا ما يسمى ظاهرة رينود الأولية، و رينود الأساسي هو حالة شائعة إلى حد ما ويصيب النساء أكثر من الرجال.

معظم الأشخاص الذين يعانون من مرض رينود الأساسي لن يستمروا في تطوير أي مشاكل أخرى، يمكن أيضًا ربط رينود بحالات أخرى ، مثل تصلب الجلد ، والذئبة الحمراء.

ومن اعراضها:

1:إذا كانت لديك ظاهرة رينود ، فقد يتغير لون يديك في الطقس البارد وقد يكون هناك ألم ووخز وتنميل.

2:غالبًا ما تستمر هذه الهجمات بضع دقائق فقط ، ولكن يمكن أن تستمر من ساعتين إلى ثلاث ساعات قد تجد أن الانتقال إلى بيئة أكثر دفئًا غالبًا ما يوقف الهجوم.

3:مع ظاهرة رينود الأولية عادة ما تعود أصابعك إلى طبيعتها بعد كل هجوم، ويمكن أن تكون هجمات ظاهرة رينود الأولية مزعجة ، لكنها لا تلحق الضرر عادة بأصابعك.

4:يمكن أن تكون ظاهرة رينود الثانوية شديدة ويمكن أن تسبب تقرحات في أطراف الأصابع وفقدان الأنسجة في أطراف الأصابع.

5:يجد بعض الناس أن أقدامهم تتأثر أيضًا بحيث تصبح شديدة البرودة ويغير لونها، يمكن أن تتأثر الأذنين والشفتين والأنف أيضًا.

يتم التحكم في تدفق الدم إلى أصابع اليدين والقدمين جزئيًا عن طريق الأعصاب المتصلة بالأوعية الدموية، و يمكن للأعصاب أن تقلل من إمداد الدم استجابةً لبعض المواقف ، أحدها درجات الحرارة الشديدة البرودة، و هذا رد فعل طبيعي لمنع فقدان الحرارة من الجسم.

من المحتمل أن يستجيب الأشخاص المصابون بظاهرة رينود أكثر من اللازم لدرجات الحرارة الباردة ويوقفون تدفق الدم بسرعة أكبر من المعتاد، و يتقلص حجم الأوعية الدموية ، وبالتالي يقل تدفق الدم من خلالها.

يمكن أن تسبب التغيرات العاطفية ، مثل الشعور بالقلق، نوبة رينود عن طريق تحفيز الأعصاب على قطع إمدادات الدم، ويمكن أن تحدث ظاهرة رينود نتيجة لاستخدام الآلات الاهتزازية، وهذا ما يسمى متلازمة اهتزاز اليد والذراع.