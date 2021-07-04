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شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشروبات صحية لعلاج ضربة الشمس.. منها التمر هندى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - من المهم في فصل الصيف الحفاظ على مستويات السوائل في جسمك، ولتجنب التعرض للحرارة، تأكد من شرب الكثير من الماء أو تناول شيء مثل عصير الليمون قبل الخروج في الواقع، يمكنك صنع محلول مرطب عن طريق الفم لنفسك، وفى التقرير التالى نتحدث عن 6 مشروبات صحية لعلاج ضربة الشمس وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".6 مشروبات صحية لعلاج ضربة الشمس
هذا هو أحد أفضل العلاجات لعلاج ضربة الشمس، يمكن أن يساعد وضع عصير البصل خلف الأذنين وعلى صدرك في خفض درجة حرارة الجسم.
عصير البصل
التمر الهندي غني بالفيتامينات والمعادن، انقع بعض التمر الهندي في الماء المغلي، صفيها واشربها مع قليل من السكرهذا الخليط يخفض درجة حرارة جسمك، يعمل عصير التمر الهندي أيضًا كملين خفيف ويساعد في علاج اضطرابات المعدة.
تمر هندي
مضادات الأكسدة لها خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تهدئة الالتهابات الداخلية التي قد تحدث بسبب ضربة الشمس، لذا انقع بعض الخوخ في الماء حتى يصبح طريًا، اهرسهم في الماء وصفيه يجب تناول هذا المشروب كعلاج لضربة الشمس. من المعروف أن هذا المشروب يهدئ جسمك.
عصير الخوخ
4. اللبن وماء جوز الهند
اللبن مصدر جيد للبروبيوتيك ويساعد في تجديد الجسم بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي قد تفقد بسبب التعرق المفرط وبالمثل ، فإن ماء جوز الهند يعيد ترطيب جسمك عن طريق موازنة الإلكتروليتات بشكل طبيعي في جسمك.
اللبن وماء جوز الهند
5. عصير الصبار
عصير الصبار
6.خل التفاح
أضف بضع قطرات من خل التفاح إلى عصير الفاكهة أو امزجها بالماء البارد والعسل، هذا يساعد في تجديد المعادن والإلكتروليتات المفقودة، قد تفقد المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم من خلال التعرق، يمكن استعادتها عن طريق تناول مغلي مصنوع من خل التفاح.