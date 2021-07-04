شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشروبات صحية لعلاج ضربة الشمس.. منها التمر هندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المهم في فصل الصيف الحفاظ على مستويات السوائل في جسمك، ولتجنب التعرض للحرارة، تأكد من شرب الكثير من الماء أو تناول شيء مثل عصير الليمون قبل الخروج في الواقع، يمكنك صنع محلول مرطب عن طريق الفم لنفسك، وفى التقرير التالى نتحدث عن 6 مشروبات صحية لعلاج ضربة الشمس وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

1. عصير البصل

6 مشروبات صحية لعلاج ضربة الشمس

هذا هو أحد أفضل العلاجات لعلاج ضربة الشمس، يمكن أن يساعد وضع عصير البصل خلف الأذنين وعلى صدرك في خفض درجة حرارة الجسم.



عصير البصل