شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات للحفاظ على صحة الكلى وتجنب مضاعفات مرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع مؤسسة الكلى الأمريكية، عن أن مرض الكلى السكري، المعروف أيضًا باسم اعتلال الكلية السكري، عندما يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى إتلاف الكلى، تمتلئ الكلى بأوعية دموية صغيرة تسمى الكبيبات، تساعد هذه الأوعية الدموية في تنظيف دمك، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى الإضرار بهذه الأوعية الدموية، بمجرد أن تتلف كليتيك بسبب مرض السكري، لا يمكن إصلاحها.



ازاى تمنع مضاعفات مرض السكر على الكلى

إذا لم يتم علاج مرض الكلى السكري مبكرًا، فقد يزداد الضرر سوءًا بمرور الوقت ويمكن أن يؤدي إلى الفشل الكلوي.

كيف يمكنني منع مرض الكلى السكري أو تجنب مضاعفاته؟

أولا: التحكم في نسبة السكر في الدم

ثانيا: التحكم في ضغط الدم

ثالثا: ضبط مستوى الكولسترول

رابعا: تناول الطعام الصحي

خامسا: الإقلاع عن التدخين أو استخدام التبغ

سادسا: كن نشيطا معظم أيام الأسبوع

سابعا: حافظ على وزن صحي

ووفقا لما ذكره موقع مؤسسة الكلى الأمريكية، مرض الكلى السكري لا يحدث بسرعة، في بعض الأحيان يستغرق الأمر سنوات عديدة، هذا يعني أنه يمكنك الآن اتخاذ خطوات للمساعدة في حماية كليتيك، حتى لو تضررت بالفعل، يمكنك التحكم في مرض السكري للمساعدة في منعهما من التفاقم، من خلال التحكم في نسبة السكر في الدم.

أضاف الموقع، إنه يمكن أن يساعد الحفاظ على نسبة السكر في الدم في نطاق صحي في حماية الكلى من مضاعفات مرض السكر، حيث يمكن أن تساعدك الأطعمة الصحية والنشاط وبعض الأدوية في الحفاظ على مستوى صحي من السكر في الدم، ومع ذلك، ستحتاج إلى فحص نسبة السكر في الدم في كثير من الأحيان لمعرفة ما تفعله.