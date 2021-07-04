شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن سلالة دلتا أخطر متغيرات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أكتوبر العام الماضي ظهرت سلالة دلتا فى الهند لأول مرة، وهى إحدى المتغيرات الجديدة الناشئة من فيروس كورونا، وكان يطلق عليها السلالة الهندية المتحورة لتسمى مؤخرا بسلالة دلتا، وفقا لتوصيات من منظمة الصحة العالمية، وتعد من أكثر متغيرات كورونا شراسة وطبقا لتقرير نشر فى موقع " تايمز اوف انديا " فهناك بعض الاختلافات بين سلالة دلتا التى أصبحت السلالة السائدة بعد تراجع السلالة البريطانية وغيرها من السلالات.

وفيما يلى نتناول أبرز المعلومات عن متغير دلتا كورونا

1. يعد أكثر متغيرات كورونا عدوى وانتشار حيث تفشى فى نحو 70 دولة حول العالم.

2. تعد الهند وبريطانيا وسنغافورة أكثر البلدان المتاثرة بسلالة دلتا، فهى المسؤولة عن 90 % من الإصابات الجديدة بالمملكة المتحدة.

3. يعد أكثر انتشارًا بنسبة 60% من سلالة ألفا وهى السلالة الانجليزية التى ظهرت فى بريطانيا العام الماضي.

4. تكمن خطورة هذه السلالة فى قدرتها على الهروب من الجهاز المناعي ومهاجمته بشراسة.

5. لديها القدرة على سرعة الانتقال بين الأفراد أكثر من سلالة بيتا الذى ظهر بجنوب أفريقيا.

6. تتطابق أعراض الإصابة بمتغير دلتا بأعراض فيروس كورونا الشائعة مثل ارتفاع درجات الحرارة والسعال.

7. الصداع أبرز علامات الإصابة بمتغير دلتا.

8. من بين الأعراض النادرة لمتغير دلتا كانت الإصابة بالغرغرينا او فقدان السمع.

9. تستهدف هذه السلالة فئة الشباب بشكل ملحوظ خاصة غير الحاصلين علي لقاحات كورونا.

10. مازالت تجرى الدراسات لتقييم أداء لقاحات فيروس كورونا إزاء متغير دلتا الجديد ومدى قدرتها على مقاومته.