شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء صحة: عدم التطعيم بلقاح كورونا يجعل الجسم "مصانع لمتحورات جديدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع سكاى نيوز، عن أنه في ظل مخاوف البعض من تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، يحذر خبراء الصحة من أن الأشخاص غير المطعمين ضد كورونا لا يخاطرون بصحتهم فقط، بل يشكلون خطرًا على الجميع عند الإصابة بالفيروس.

وأضاف، الدكتور وليم شافنر، أستاذ الأمراض المعدية بجامعة فاندربيلت الأميركية، إن الأشخاص غير الملقحين هم "مصانع للمتحورات".

وأكد شافنر أنه "كلما زاد عدد الأشخاص غير المطعمين، زادت فرص تكاثر الفيروس وتحوره، وفسّر ذلك بالقول: "عندما يلتقط شخص ما كورونا، فإن الفيروس يجد بيئة للتكاثر والتحور، ما قد يؤدي إلى حدوث طفرة متغيرة ربما تكون أكثر خطورة في المستقبل".

وأوضح أنه منذ ظهور فيروس كورونا في أواخر عام 2019، سجل العلماء وخبراء الصحة حدوث تحورات وتطورات عدة طرأت عليه، بعضها كان أشد خطورة وأكثر انتشارًا مثل "دلتا" الذي ظهر لأول مرة في الهند ثم انتشر في عشرات الدول.

وأوضح المتخصصون، إن معظم التحورات لا تعني بالضرورة زيادة شراسة الفيروس، بل إن بعضها يمكن أن يضعفه، لكن "في بعض الأحيان، يطور الفيروس طفرة عشوائية تمنحه ميزات متعددة مثل قابلية انتقال وانتشار أعلى أو قدرة على إصابة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأشخاص".

ويوصي الأطباء والعلماء بضرورة أخذ لقاح كورونا، مشيرين إلى أن اللقاحات الموجودة حاليا فعالة في مواجهة مختلف المتحورات، موضحين أن "هذا الأمر قد يتغير في أي لحظة، لذلك يجب أن يسارع الناس إلى تطعيم أنفسهم".