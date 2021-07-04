شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تخسس نفسك فى عز الحر؟.. تعرف على تفاصيل "رجيم الصيف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى فصل الصيف قد يعانى الكثيرون من عدم القدرة على إنقاص الوزن والرجيم مما يؤثر ذلك على وزنك ويزيد من تراكم الدهون فى الجسم، وحسب ما ذكره موقع eatthis هناك رجيم مخصص لفصل الصيف يساعدك على إنقاص وزنك والتخلص من الدهون فى الجسم وهو:

1: تناول البطيخ

البطيخ فاكهة صيفية، وهو مفيد لخسارة الوزن، بالإضافة إلى أن البطيخة تحتوي على حوالي 90 في المائة من الماء (وبالتالي منخفضة السعرات الحرارية)، كما وجد العلماء أن مركبات الفلافونويد ، وهي مركبات تنحيف الخصر موجودة بتركيزات أعلى في الفواكه الحمراء مثل البطيخ والفراولة والخوخ ، لديها القدرة على إحداث فقدان الوزن.

2: الإكثار من شرب المياه

نظرًا لأن درجات الحرارة الأكثر دفئًا في أشهر الصيف تزيد من احتمالية التعرق، فمن المهم بشكل خاص أن تشرب الماء.

3: ماء الليمون

إضافة الليمون فى المياه يمكن أن يساعد ثمار الحمضيات أيضًا في تعزيز فقدان الوزن، و تحتوي حبة ليمون واحدة فقط على فيتامين ج الذي يكفي ليوم كامل ، وهو عنصر غذائي لديه القدرة على تقليل مستويات هرمون الإجهاد المسمى الكورتيزول الذي يتسبب في الشعور بالجوع وتخزين الدهون بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الليمون أيضًا على مادة البوليفينول، والتي يقول الباحثون إنها قد تمنع تراكم الدهون وزيادة الوزن.

4: تناول السلطة الخضراء

تحتوى السلطة الخضراء على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض، كما تساعد على انقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة فى الجسم ، وفى نفس الوقت فهى مناسبة فى فصل الصيف والحر حيث تعمل على ترطيب الجسم.

5: الشوفان بالموز

وفقا لدراسة هولندية فإن استهلاك الشوفان يقلل من وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم، ودهون الجسم، ونسبة الخصر إلى الفخذ، وخصوصا مع إضافته إلى الموز.