مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - الأحد 4 يوليه 2021

أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ ومواجهة وباء كورونا في اليمن، اليوم الأحد 4 يوليو/ تموز 2021م، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بالفيروس التاجي في محافظتي حضرموت وعدن.



وذكرت اللجنة أنها لم تسجل أي حالة وفاة، فيما ذكرت أنها سجلت 17 حالة شفاء بواقع، ثماني حالات في مارب، وأربع حالات تعاف في محافظة شبوة، وثلاث في محافظة تعز، وحالتين في محافظة المهرة.

وأصبح إجمالي الحالات المؤكدة 6929، منها 1361 حالة وفاة و 4104 حالات تعافٍ