"بلومبيرج": الإمارات الأولى عالمياً في التلقيح ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وكالة "بلومبيرج" العالمية عن أن دولة الإمارات أصبحت الدولة الأكثر تلقيحاً ضد فيروس كورونا المستجد في العالم، وذلك وفقاً لمؤشر الوكالة لتتبع اللقاحات.

وأوضحت الوكالة أن الإمارات تفوقت على سيشيل لتصبح الأكثر تلقيحاً ضد "كوفيد- 19"، حيث قدمت نحو 15.5 مليون جرعة بما يكفي لتغطية 72.1% من سكانها بجرعتين.



وأكد عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في تصريح له بهذه المناسبة، أن هذا الإنجاز العالمي الجديد يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات في مواجهة جائحة كورونا، كما يعد بمثابة شهادة تقدير دولية للحملة الوطنية للتطعيم التي أطلقتها الإمارات وتواصل تحقيق أهدافها يوماً بعد يوم.

وقال العويس: "الرؤية الاستشرافية لقيادة الدولة الرشيدة قادتنا إلى مواجهة تحديات كورونا بكفاءة وفعالية كبيرة، واليوم تتبوأ دولة الإمارات وبجدارة مقعد الريادة العالمية على صعيد الدول الأكثر تلقيحاً ضد فيروس كورونا".

واشار إلى أن جهود القطاع الصحي في الإمارات والحرص علي التنوع في توفير اللقاحات أمام مختلف فئات المجتمع المؤهلة والوعي المجتمعي بأهمية الحصول عليه كلها عوامل ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد العويس أن الحملة الوطنية للتطعيم تتواصل في مختلف إمارات الدولة، جنباً إلى جنب مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتعد ركيزة أساسية في الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة للمضي قدماً في مسار التعافي من الجائحة وعودة الحياة الطبيعية.

وأضاف أن الفرق الطبية وأبطال خط الدفاع الأول يواصلون العمل عن كثب بروح الفريق الواحد بتوجيهات ودعم متواصل من القيادة الرشيدة التي تضع صحة وسلامة المجتمع في صدارة أولوياتنا للوصول إلى مرحلة التعافي من الجائحة.

وأكد أن دولة الإمارات تقدم للعالم أجمع نموذجاً فريداً في مواجهة تحدي جائحة كورونا، مشيراً إلى أن هذا النموذج محط تقدير دولي كبير كما يعكس الثقة المجتمعية بكفاءة وجدارة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات في مواجهة كورونا.

ولفت إلى أهمية استمرار الوعي المجتمعي والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للمحافظة على المكتسبات التي تم تحقيقها وصون صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.