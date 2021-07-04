شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المعدل الطبيعى لهرمون الحليب فى الجسم وعلامات وجود مشكلة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الطبيب لإجراء الفحوصات التشخيصية كالتحاليل والأشعه للكشف عن المشكلات الصحية بالجسم وقياس نسبه الهرمونات والبروتيانات المختلفه بجسم الإنسان، ويقيس اختبار البرولاكتين (PRL) كمية هرمون يسمى البرولاكتين في دمك، يتكون الهرمون في الغدة النخامية ، والتي تقع أسفل دماغك مباشرة.

ووفقا لتقرير لموقع webmed عندما تكون المرأة حاملاً أو قد أنجبت للتو، تزداد مستويات البرولاكتين لديها حتى تتمكن من إنتاج حليب الثدي، قد يطلب طبيبك إجراء اختبار البرولاكتين عند ظهور الأعراض التالية:

عدم انتظام الدورة الشهرية

العقم

إفرازات لبن الثدي عندما لا تكونين حاملاً أو مرضعة

أعراض سن اليأس

تضخم الثدى

إنتاج حليب الثدي (نادر جدًا)

الصداع غير المبرر

مشاكل في الرؤية

للنساءللرجالأسباب ارتفاع مستويات البرولاكتين غير الطبيعية

عادةً ما يكون لدى الرجال والنساء غير الحوامل آثار صغيرة من البرولاكتين في دمائهم عندما يكون لديك مستويات عالية ، فقد يرجع ذلك إلى:

الورم البرولاكتيني (ورم حميد في الغدة النخامية ينتج الكثير من البرولاكتين)

الأمراض التي تصيب منطقة ما تحت المهاد (جزء الدماغ الذي يتحكم في الغدة النخامية)

فقدان الشهية (اضطراب الأكل)

الأدوية التي تُستخدم في علاج الاكتئاب والذهان وارتفاع ضغط الدم

إصابة أو تهيج في الصدر (الندوب أو القوباء المنطقية أو حتى حمالة الصدر الضيقة جدًا)

يمكن أن تؤثر أمراض الكلى والفشل الكبدي ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (اختلال هرموني يؤثر على المبايض) على قدرة الجسم على إزالة البرولاكتين.

كيف يتم الاختبار؟

لا تحتاج إلى اتخاذ أي استعدادات خاصة لاختبار البرولاكتين، سوف يتم أخذ عينة دم من المختبر أو المستشفى سيقوم عامل المختبر بإدخال إبرة في وريد في ذراعك لسحب كمية صغيرة من الدم.

المعدل الطبيعي لبرولاكتين في دمك هو:

الذكور: 2 إلى 18 نانوجرام لكل مليلتر (نانوجرام / مل)

الإناث غير الحوامل: 2 إلى 29 نانوجرام / مل

الإناث الحوامل: 10 إلى 209 نانوجرام / مل

إذا كانت مستويات البرولاكتين لديك مرتفعة

إذا كانت قيمتك تقع خارج النطاق الطبيعي ، فهذا لا يعني تلقائيًا أن لديك مشكلة. في بعض الأحيان ، يمكن أن تكون المستويات أعلى إذا كنت قد أكلت أو كنت تحت ضغط شديد عندما أجريت فحص دمك.

إذا كانت مستوياتك عالية جدًا - تصل إلى 1000 ضعف الحد الأعلى لما يعتبر طبيعيًا فقد تكون هذه علامة على إصابتك بورم البرولاكتين هذا الورم ليس سرطانيا ، وعادة ما يعالج بالأدوية في هذه الحالة ، قد يرغب طبيبك في إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي.

إذا كانت مستوياتك منخفضة

إذا كانت مستويات البرولاكتين لديك أقل من المعدل الطبيعي ، فقد يعني ذلك أن الغدة النخامية لا تعمل بكامل قوتها وهذا ما يعرف بقصور الغدة النخامية لا تحتاج المستويات المنخفضة من البرولاكتين عادةً إلى علاج طبي.