شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسرار الصينيين فى إنقاص وزنهم.. طهى الأكل على البخار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختلف الثقافة الصينية في تحضير واستهلاك كل وجبة اختلافًا جذريًا عن الثقافة الغربية، يؤمنون إيمانًا راسخًا بتناول الوجبات في بيئة عائلية ومشاركة أطباقهم مع بعضهم البعض، يتم تحضير معظم أطباقهم بطريقة صحية بالبخار دون استخدام الزيوت، بهذه الطريقة يحتفظ الجسم بالعناصر الغذائية والفيتامينات الأساسية ويمتصها، ومن المثير للدهشة أنه بقدر ما يحب الصينيون طعامهم، لا يكتسبون وزنًا زائدًا، لمساعدتك على فهم أسرار هذه الظاهرة، في السطور القادمة سنقدم لك 10 نصيحة أساسية يعتمد عليها الصينيون لإنقاص الوزن، بحسب ما نشره موقع " lifehack".





أسرار الصينين في إنقاص وزنهمتناول الوجبات مع الأسرة

يعتمد الصينيون على مشاركة الأطباق حول المائدة، فالقاعدة هي أن يكون لديك ثلاثة أطباق منفصلة وطبق رئيسي واحد، فمن خلال مشاركة الأطباق، فإنك تستهلك كميات أقل، وتعمل كآلية للتحكم في النظام الغذائي.





أطباق أصغر

تشتهر أدوات المائدة الصينية بأحجامها الصغيرة، ويمكن أن يساعد تناول وجبات الطعام في هذه الأطباق في خسارة الوزن، وعلى المدى الطويل، ستستهلك في الواقع أقل مما لو كنت ستأكل وجبات فردية.





3 وجبات في اليوم

يتم حفر هذه الممارسة في الصينيين من الصغر، وهو تحديد أوقات وجباتهم مسبقًا وتقسيمها إلى وجبات الإفطار والغداء والعشاء، إنهم يؤمنون بشدة بأن وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم وينصحون بشدة بعدم تخطيها، فوجود جدول وجبات ثابت يساعد الجسم على تنظيم مستويات طاقته مما يساعد في إنقاص الوزن ونمط حياة صحي.

الخضار يحتل مركز الصدارة





في معظم الأوقات، الوجبة الصينية تدور حول الخضار باعتبارها الطبق الرئيسي، ربما يكون هذا التقليد هو الأكثر فاعلية في إنقاص الوزن حيث أن الخضار مليئة بالعناصر الغذائية وتحتوي على سعرات حرارية أقل، نظرًا لأن الأطباق الغربية تعتمد في الغالب على الخضار لأغراض جمالية ، فإن فوائدها مهملة.

موازنة الأطباق

تعتقد الثقافة الصينية أنه من الضروري تحقيق التوازن المثالي في كل شيء، ويتم تطبيق هذا المبدأ بشكل كبير في وجباتهم، فلكل مصدر من مصادر البروتين، يجب أن يكون هناك مصدر مضاد للكربوهيدرات، يعتقد الصينيون اعتقادًا راسخًا أن تحقيق التوازن في كل وجبة يساعد في الحفاظ على تدفق الطاقة الجيد ويمنع زيادة الوزن.





الشوربة

طبق آخر يجب مراعاته هو الحساء" الشوربة"، تحتوي معظم الحساء الصيني على مكونات عشبية تساعد على تعزيز وظائف الجسم وتحسين الحالة الصحية ، يستهلك الصينيون أيضًا العصيدة بانتظام لأنها عبارة عن أرز مخلوط بالماء، ويجمع بين فائدتين في طبق واحد.

أطباق على البخار

علامة تجارية للطهي الصيني هي تفضيلهم للأطباق المبخرة على طرق الطهي الأخرى لا يقتصر الأمر على تبخير الخضار فحسب، بل يُعرف أيضًا بتبخير اللحوم والبيض، يساعد التبخير على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية والمعادن الحيوية في الطبق، بالإضافة إلى ذلك ، لا يتطلب استخدام الزيت والتوابل الأخرى.

الشاي الأخضر

كان الصينيون مهووسين بالشاي الأخضر لسنوات عديدة، يؤمنون إيمانًا راسخًا بقدرته على تطهير الجسم من أي سموم بسبب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة في كل مشروب، فإن شرب كوب من الشاي الأخضر بعد كل وجبة يساعد في القضاء على الرغبة الشديدة في تناول بدائل أخرى غير صحية مثل المشروبات الغازية.

أكل بقايا الطعام

يشتهر الصينيون بكونهم مقتصدون ويعارضون بشدة إهدار الطعام الجيد، على سبيل المثال، يمكن تخزين أي بقايا أرز واستخدامها في اليوم التالي لطهي وجبة فاخرة من الأرز المقلي، نظرًا لأن معظم الأطباق يتم تحضيرها دون استخدام الزيوت أو الدهون ، فيمكن أيضًا تخزينها بسهولة وتسخينها لاحقًا للاستهلاك، تعد ممارسة "إعادة تدوير" الطعام طريقة جيدة لضمان عدم إهدار أي طعام صحي، وأن يحصل الجسم على مجموعة كاملة من فوائده.

استغني عن الوجبات الخفيفة

قاعدة الوجبات الثلاث في اليوم هي مبدأ صارم في كل أسرة صينية، حيث لا يرغبون فى تناول الوجبات الخفيفة في أوقات مختلفة، مما يساعد الجسم على العمل بطريقة موحدة ويوفر مستويات طاقة معززة للأنشطة اليومية.