شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد الصحية للريجيم اليابانى.. أبرزها تقليل خطر الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الريجيم الياباني من أكثر الأطعمة الصحية حول العالم، ويقوم النظام الغذائى لليابان على مبدأ الحفاظ على الصحة العامة، والطعام الياباني ليس فقط لذيذا ولكنه يقدم أيضا العديد من الفوائد الصحية، حيث أنه خالياً من الأطعمة المصنعة والسكر أو الأطعمة المكررة ويحتوى على كميات عالية من الحبوب والخضروات، فيما يلي بعض الفوائد الصحية العديدة للاستمتاع بالريجيم الياباني وفقا لما نشر من موقع kobesteakhouse.

فوائد الريجيم الياباني1. تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

اليابان من أقل الدول المعرضة لخطر السرطانات المعتمدة على الهرمونات مثل سرطان الثدي وسرطان البروستاتا، ويعزى ذلك إلى ارتفاع استهلاك الخضار والفواكه والدهون الصحية والأطعمة الغنية بالألياف وانخفاض السعرات الحرارية بشكل عام.

2. مجموعة متنوعة كبيرة من الفواكه والخضروات

يتكون النظام الغذائي الياباني من مجموعة كبيرة من الخضروات، والتي تحتوي على المعادن الأساسية لدعم التغذية العامة، على سبيل المثال، تعتبر الأعشاب البحرية ذات قيمة غذائية عالية، بما في ذلك كميات كبيرة من اليود الذي يمكن أن يساعد جسمك في الحفاظ على صحة الغدة الدرقية، كما يتم تناول كميات كبيرة من الفاكهة في وجبة الإفطار التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف ومحتوى الماء.



النظام الغذائي الياباني

3. فرصة أقل لمشاكل القلب

تتمتع اليابان بواحد من أقل معدلات الإصابة بأمراض القلب في العالم وأكثر من ذلك مقارنة بالدول المتقدمة، السبب وراء هذه الحالات المنخفضة هو أن النظام الغذائي الياباني مليء بالأطعمة التي تساعد على تحسين صحة القلب، وانخفاض مستويات استهلاك السكر، كما أن الصويا شائع في العديد من الأطباق اليابانية ، يستخدم اليابانيون فول الصويا كبديل صحى للحوم الحمراء ، والتي يمكن أن تحتوي على نسبة عالية جدًا من الدهون المشبعة.

4. شاي صحي

عادة ما تقدم المطاعم اليابانية الشاي الأخضر مع وجباتها، والتي لها فوائد صحية عديدة، من المعروف أن الشاي الأخضر يساعد في تنظيم ضغط الدم ، وخفض نسبة السكر في الدم ، وتعزيز جهاز المناعة ، وخفض الكوليسترول ، وإبطاء عملية الشيخوخة، كما أنه يحتوي على نصف كمية الكافيين الموجودة في القهوة ، يساعد في خلق حالة ذهنية مريحة غنيا بمضادات الأكسدة.



الرجيم الياباني

5. الكثير من البروتين

تدرك الثقافة اليابانية أن تناول مصادر عالية الجودة للبروتين يساعد في تعزيز نمط حياة أكثر صحة، العديد من الأطباق في الطعام الياباني مليئة بالبروتين ، وهو أمر مفيد للغاية لجسمك، تعتبر الأسماك والدجاج من أكثر المواد الغذائية شيوعًا في الطعام الياباني.



الرجيم الياباني

كما أن النظام الغذائي الياباني يستخدم الكثير من الأسماك بدلاً من اللحوم الحمراء لأنه يقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية، من خلال استهلاك المزيد من الأسماك ، فإنك تكتسب أيضًا مصدرا رائعًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية والمغذيات المعززة للدماغ.

6. خيارات صحية

التيبانياكي هي جزء من النظام الغذائي اليابانى، وهى طريقة غير تقليدية وصحية لطهو الطعام يستخدمها اليابانيون من خلال "الشواء على صحيفة حديدية" وهذه الطريقة صحية بشكل لا يصدق.