شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد مذهلة لعصير القصب وتحديدا فى الصيف.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عصير القصب من المشروبات المفضلة التي يقبل عليها المصريين، خاصة خلال فصل الصيف، لأنه منعش ويمنحك الترطيب المناسب لجسمك خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، بجانب أنه يساعدك في التخلص من العطش.

وطبقا لتقرير نشر في موقع اكسبريس، فأن قصب السكرى يعتبر من المُحليات الطبيعية، التي تحافظ على مستويات الكوليسترول بجسمك، بجانب فوائدها الصحية الأخرى.



فوائد مذهلة لعصير القصب وتحديدا فى الصيف

صحة الدماغ:

الكربوهيدرات تمنحك التركيز وتنشيط الذاكرة.

صحة القلب:

لأنه يحافظ على مستويات الكوليسترول بجسمك.

يقى من السرطان:

مضادات الأكسدة تحد من سرطان الثدي والقولون والرئة.

تقوية اللثة والأسنان

لاحتوائه على نسبة عالية من المعادن تمنع التسوس.

صحة الكلى

الكربوهيدرات تنظف الكلى وتمنع تكوين الحصوات

نزلات البرد والانفلونزا

يسهم في الشفاء منها وفي علاج التهابات الحلق

الوقاية من السكتة الدماغية

لأنه يحسن أداء التمثيل الغذائي ويعوض نقص السوائل.