شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أخطر أمراض الصيف وإزاى تحمى نفسك منها فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قدوم فصل الصيف وفى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، تظهر العديد من الأمراض المرتبطة بهذا الفصل من العام، التى تأتى نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس لأوقات طويلة، مما يؤثر على الجسم ويؤدي إلى تغير درجة حراراته التى يصاحبها العديد من الأعراض.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Healthline، يتناول أبرز أمراض فصل الصيف وكيفية الوقاية منها:1.ضربة الشمس

تحدث نتيجة التعرض لأشعة الشمس لوقت طويلا، مما ينتج عنه امتصاص الجسم حرارة أكبر من المستويات الطبيعية، ويؤدى إلى ارتفاع درجة الحرارة للجسم إلى 40 درجة مئوية، وحينها تظهر العديد من الأعراض مثل الصداع والقئ وسرعة دقات القلب وضيق التنفس وقد يصل الأمر إلى فقدان الوعي والتشوش الذهني.





2.الطفح الجلدي

يحدث نتيجة احتباس العرق فى ظل الطقس الحار بسبب انسداد قنوات العرق التى تى إلى حدوث التهابات على الجلد وخاصة بمناطق معينة بالجسم وهى منطقة الرقبة أو الإبطين أو الارداف، وقد يكون ارتداء الملابس الضيقة أحد الأسباب وراء الطفح الجلدي.

ويعد الأطفال أكثر الفئات العمرية المصابة بالطفح الجلدي لأن قنوات العرق لديهم صغيرة واجسامهم غير قادرة على تنظيم درجات الحرارة.

3.الجفاف

يحدث عندنا يفقد جسمك السوائل بشكل ملحوظ عن المستويات الطبيعية، حينها تتراجع نسبة تواجد الماء داخل الجسم الأمر الذى يؤثر على العديد من الوظائف العامة ويجعلك تشعر بالدوار وجفاف الغم وفقدان الوعى.

4.تسمم الشمس

احد الأمراض الخطيرة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس لوقت طويلا أيضا وتؤدي للإصابة بتهيج بالجلد وحروق شديدة نتيجة اختراق الأشعة فوق البنفسجية للجلد وقد يسبب أيضا الشعور بأعراض مثل الأنفلونزا تشمل الحمى والدوار والغثيان والقيء.

5.التسمم

يحدث نتيجة فساد بعض الأطعمة التى تتعرض لأشعة الشمس لوقت كبير، مما يؤدى إلى تسمم الطعام نتيجة التخزين غير السليم فى ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، مما يؤدى إلى الاصابة بمشاكل بالجهاز الهضمى واضطرابات المعدة والإسهال .

وتناول الخبراء أيضا أبرز طرق الوقاية من أمراض الصيف سالفة الذكر:

1.الاكثار من تناول المياه لتحافظ على مستويات الرطوبة داخل جسمك، كما يمكنك تناول الأطعمة والفاكهة الغنية بالماء مثل البطيخ والكانتلوب.

2.تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لأوقات طويلة .

3.ارتداء الملابس القطنية ذات الألوان الفاتحة التى تساعدك على انعكاس الحرارة وليست امتصاصها.

4.احرص على الاستحمام اليومى حتى تمنح جسمك الترطيب وتحافظ على درجات حرارته فى مستويات طبيعية.

5.اذا تعرضت لحروق الشمس قم بعمل كمادات باردة على المنطقة المصابة لمدة 20 دقيقة.