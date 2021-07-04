صحة ورشاقة

للراغبين في الدايت.. ثمرة الأفوكادو لها مفعول السحر بإنقاص الوزن

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القاهرة - سامية سيد - تعد ثمرة الأفوكادو من الفواكه الدسمة المليئة بالدهون الصحية ولها مفعول السحر في إنقاص الوزن، كما أن لها فوائد متعددة يمكن الاستفادة منها في خفض الكوليسترول، وإخماد آلام الجوع، وحتى تقليل دهون البطن، ويمكن القول إن الأفوكادو من الأطعمة المثالية لفقدان الوزن، لذا إذا كنت تتبع نظام ريجيم  فإن الأفوكادو يجب أن يكون من العناصر الأساسية فى نظامك الغذائى لعدة أسباب بحسب ما نشره موقع " eatthis  ".

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ثبت أن الأفوكادو يقلل من دهون البطن

يقول الباحثون إن استبدال زيوت الطهي بأنواع مختلفة مثل زيت الأفوكادو الغني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية يمكن أن يقلل من دهون البطن ، كما يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي

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الأفوكادو يقلل من الشهية

أكدت دراسة نُشرت في مجلة Nutrition Journal ، أن المشاركون الذين تناولوا نصف حبة أفوكادو طازجة مع الغداء انخفضت رغبتهم في تناول الطعام بنسبة 40٪ .

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الأفوكادو يحسن جودة النظام الغذائي

تناول نصف حبة أفوكادو متوسطة الحجم يوميًا يعمل على تحسين جودة النظام الغذائي بشكل عام وانخفاض خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي بنسبة 50٪.

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الأفوكادو يساعد على امتصاص العناصر الغذائية

أكدت دراسة نشرت في مجلة التغذية، أن إضافة الأفوكادو إلى السلطة يساعد الجسم في امتصاص ثلاثة إلى خمسة أضعاف الكاروتينات، القابلة للذوبان في الدهون ، وهي مركبات مقاومة للأمراض مرتبطة بتحسين بخسارة الوزن والدهون.

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الأفوكادو يقلل من الإصابة بمرض السكري

يحتوي الأفوكادو على ما يقرب من 20 نوعًا من الفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية الضرورية لإدارة الوزن الصحي ، بما في ذلك 14 جرامًا من الألياف المشبعة و (60 ميكروجرامًا) من حاجتك اليومية لفيتامين K - وهو عنصر غذائي يساعد على تنظيم التمثيل الغذائي للسكر وحساسية الأنسولين.

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الأفوكادو يعزز الأيض أو حرق الدهون

تدعي مكملات ما قبل التمرين أنها تمنحك تلك الدفعة الإضافية التي تحتاجها للتعرق لفترة أطول قليلاً من المعتاد، وفقًا للباحثين ، يمكن أن يوفر تناول الأفوكادو نفس دفعة الطاقة بشكل طبيعي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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