شكرا لقرائتكم خبر عن هتخس يعنى هتخس.. ريجيم التمر واللبن الحل لخسارة 4 كيلو من وزنك فى اسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الوصول إلى جسم رشيق مثالي، من أهم الأحلام التى ترافق الجميع من مختلف الفئات العمرية، لكن طريق حلم النحافة يكون شاقا وغير ممهد بالمرة، فى ظل اتباع أنظمة غذائية خاطئة تصيبك بالإحباط وتؤثر على صحتك بشكل سيء.

ويعد ريجيم التمر والحليب من أفضل الطرق لفقدان الوزن دون الشعور بالإرهاق أو التعرض لأي مشكلة صحية، لكن لابد اتباعه بطريقة آمنة حتى يتمكن من حرق الدهون وتسريع عملية الحرق لخسارة الوزن، دون حدوث اية مضاعفات أخرى.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس، فهناك فوائد عديدة يمنحها لك ريجيم التمر والحليب مثل:

1- يعد نظام خالي من الكوليسترول الذى يؤدى إلى السمنة والعديد من الأمراض الخطيرة مثل امراض القلب، كما أنه لا يحتوي على كميات زائدة من الدهون.

2- يمكنك استبدال الأطعمة الدهنية بالتمر، ليمنحك نفس العناصر الغذائية بنفس الكمية من السعرات الحرارية.

3- يعتبر مصدرا مثاليا للبروتين.

4- يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الفيتامينات التي تحسن صحتك وتعزز مناعتك.

5- بالنسبة للطاقة التي تحتاجها كل يوم ، يمكن أن يمدك التمر بطاقة عالية، نظرا للسكريات الطبيعية الموجودة فيها.

وتقوم هذه الحمية على اتباع نظام غذائي يتكون من بعض التمر مقسمة على مدار اليوم على شكل ثلاث وجبات رئيسية ، وتتكون كل وجبة من 7 حبات من التمر مصحوبة بكوب من الحليب أو الحليب قليل الدسم.

ويمكنك اتباع ريجيم التمر والحليب من خسارة الوزن بمقدار من 3-4 كيلوجرامات أسبوعياً، لأن هذا النظام الغذائي يحتوي على سعرات حرارية منخفضة بالإضافة إلى أن التمر و الحليب يحتوي على العديد من الفوائد مثل الدهون والسكريات والكالسيوم والحديد والبروتين والفيتامينات والفوسفور والزنك.

تكمن فائدة هذا الريجيم أيضا أنه سيمدك بكالسيوم وفيتامين أ، حيث يحتوي الحليب على 18 عنصرًا غذائيًا أساسيًا ، مثل البروتين ، وفيتامين أ ، وب 6 ، وب 12 ، وسي ، والأحماض "البانتوثينيك"، و «الثيامين» و «الريبوفلافين» والفوليك والفوسفور.

وتناول التقرير مخاطر ريجيم التمر واللبن، وأهمها تراجع نسبة البروتين التى تنعكس على الجسم فى صورة الشعور بالتعب والإرهاق نتيجة نقص العناصر الضرورية للجسم مثل الكربوهيدرات والبروتينات الحيوانية والكثير من الفواكه والخضروات.

وهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها في ريجيم التمر والحليب:

1- إذا كنت ترغب في إنقاص 3 أو 4 كيلوجرامات من الوزن يمكنك اتباع هذا النظام الغذائي لمدة أسبوع واحد فقط.

2- إذا كنت ترغب في إنقاص المزيد من الوزن يمكنك اتباع هذا النظام الغذائي لمدة أسبوع ثم في الأسبوع التالي باتباع النظام الغذائي القياسي الذي يحتوي على الكربوهيدرات والبروتينات الحيوانية والكثير من الفواكه والخضروات، ثم اتباع حمية التمر بعد ذلك.

4. تناول فى الإفطار فى الفترةمن 7-9 صباحا، خمس تمرات مع كوب من الحليب .

5.الوجبة الخفيفة الأولى تبدأفى الساعة 12 ظهرا تناول ثلاث تمرات مع كوب من الحليب.

6.وفى وجبة الغداء وتحديدا الساعة 3 مساءًا، تناول خمس تمرات مع كوب من الحليب .

7.الوجبة الخفيفة الثانية تكون فى تمام الساعة السادسة تناول ثلاث تمرات مع كوب من الحليب .

8.العشاء فى الساعة الثامنة مساءا، تناول 5 تمرات مع كوب من اللبن.