20 نوعاً من الفاكهة وتفسيرها في منام الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 يوليو 2021 01:48 مساءً - توحي الفاكهة في حياة الإنسان بالنعيم، فهي مأكولات خلقها الله، وارتبطت بالجنة، رؤيتها تشكل سعادة لا حدود لها، فكيف إذا رأتها الحامل في المنام، وهي تنتظر ولادتها، هي فرحة وولادة ميسرة، هو مولود سليم الخلقة بإذن الله. إليك تفسيراً لـ20 نوعاً من الفاكهة أثناء حملك. كما وردت في تفسير ابن سيرين، والنابلسي ومفسرين آخرين.

التفاح

التفاح يعني الولادة السهلة

اتفق مفسرو الأحلام أن رؤية الحامل للتفاح تختلف حسب طعم ولون التفاح، حيث يشير التفاح الأخضر في منام الحامل إلى الشفاء العاجل من الأمراض، كما أنه يعني الولادة السهلة من دون تعب أو مشقة، أما بالنسبة للتفاح الأحمر في منام الحامل فيعني إنجاب مولودة أنثى، والتفاح ذو الطعم الحلو دلالة على الحمل السهل وفي توضيح لابن سيرين أن شجرة التفاح في المنام للمرأة الحامل تدل على ولادة قريبة وميسرة بإذن الله وعلى النسل الصالح.

العنب الأحمر الحلو

العنب الأحمر تعني مولودة

إذا رأت المرأة الحامل أنها تأكل العنب الأحمر فإن هذا يدل على أنها ستضع مولودة بنتاً، حيث إن العنب في المنام في موسمه يدل على الخير والسعادة، ولكن العنب الأبيض يدل على بعض الهموم والأحزان.

البرتقال

البرتقال الحامض يدل على الذكر

رؤية المرأة الحامل في حلمها أنها تقشر أو تأكل البرتقال، يشير إلى أحداث جديدة غيرت حياتها بعد ولادتها. كما يدل اللون البرتقالي على رحلة فيها الكثير من سبل العيش. أما بالنسبة للبرتقال الحامض في حلم المرأة الحامل، فإنه يشير إلى أنها ستلد ذكراً.

الموز

الموز يدل على ولادة طبيعية

إذا رأت المرأة الحامل الموز في منامها دل ذلك على أنها ستنجب مولوداً ذكراً والله أعلم. رؤية الموز في منام الحامل دل أيضاً أن الولادة ستكون سهلة ومريحة من دون ألم في حالة الولادة الطبيعية وفي حالة الولادة القيصرية سيزول الألم، ويلتئم الجرح بسرعة.

البطيخ

البطيخ يشير إلى الأنثى

إذا رأت المرأة الحامل البطيخ الناضج والجيد في شكله ودرجة استوائه، فهو دليل على اقتراب موعد الولادة الخاص بها . كما أن رؤية البطيخ الأحمر هو من أكثر الدلالات التي تشير إلى أنها سوف تلد أنثى.... بينما إذا كانت تقوم بتقطيع البطيخ في المنام فذلك دليل على ولادتها بشكل سليم.

الكمثرى

الكمثرى تدل على الولد المعافى

الحامل التي ترى تلك الرؤية فهي تُبشر بالخير، بولادة طفل معافى وسليم، والرؤية لها معنى آخر يدل على تحسن الأحوال المادية أيضاً، حيث يكون هناك زيادة في الرزق، والمال، والولد.

الثمار التي تكون صلبة لها معنى أفضل من اللينة؛ لأن الثانية تكون عُرضة للفساد بسرعة أكبر، وفي الحلم تشير إلى كسب مال، لكنه يزول بسرعة كبيرة، عكس الصلبة التي تشير إلى الكسب الدائم والثابت للمال ودوام الرزق.

الدراق

الدرّاق في المنام يدل على القلق

أذا رأت الحامل الدراق في منامها وكان في موسمه فهذا يعني أن ما تمنته سيتم تحقيقه في المستقبل. إن كانت الحامل رأت الدراق في المنام ولم تأكل منه فهذا يعني بأنها في حالة قلق وانتظار شديد لموعد الولادة. إذا رأت الحامل في المنام شجرة الخوخ فهذا يعني بأنها ستلد ذكراً والله أعلم.

الكرز

الكرز يدل على الولد البار بوالديه

حسب قول بعض مفسري الأحلام أن رؤية أكل الكرز في المنام للمرأة الحامل يدل على إنجابها لمولود ذكر والله تعالى وحده يعلم ما في الأرحام، وقد تكون رؤية الكرز في المنام للحامل هي دليل على أن ولدها سوف يكون مطيعاً وباراً بوالديه.

المشمش

المشمش الحلو دليل الأنثى

عندما ترى المرأة الحامل المشمش في المنام، فذلك دليل على شفائها لو كانت مريضة، أو ولادتها السهلة. لو كان طعم المشمش حلواً في منام الحامل، فذلك دليل على ولادة المولود بالصحة الجيدة. ولو رأت المرأة الحامل المشمش مجففاً في المنام، فذلك دليل على حصولها على الرزق الواسع، والمال الكثير.

المانجو

المانجو الخضراء هي الولادة المبكّرة

تحمل رؤية الحامل للمانجو في المنام العديد من المعاني، فهي إذا كانت من اللون الأخضر فهذه إشارة إلى سلامتها وسلامة جنينها. وقد تدل المانجو الخضراء أيضاً على تعرضها للولادة المبكرة. بينما رؤيتها للمانجو على فراشها دل ذلك على ولادتها لمولود ذكر سوف يعيش حياة سعيدة ويكون محبوباً من كل المحيطين به.

الأناناس

الأناناس هو صحة الجنين

إذا رأت المرأة الحامل في المنام أنها تقوم بقطف بعض ثمرات الأناناس في حلمها، فهذا قد يدل على أنها تنتظر حصول شيء تريده وتكون سعيدة جداً به وعلى وجود خير وحصول الخير والرزق لهذه المرأة ولطفلها.

الكباد "الأترج"

أما عن رؤية المرأة الحامل لشجر الأترج فى المنام فهي دلالة على الصحة لها ولجنينها بإذن الله، وفي أغلب الأحيان يشير إلى الولد الذكر، وبشكل عام فإن الأترج في حلم الحامل دلالة على الفرح والأخبار السارة، والله أعلم.

التين

التين يشير إلى السعة والرزق

يقول النابلسي إن شجر التين في الحلم للحامل من العلامات التي تشير إلى أن المولود سوف يكون ذكراً إن شاء الله. التين أيضاً من الدلالات التي تبشر هذه السيدة بأنها سوف تلد ولادة طبيعية سهلة إن شاء الله. يقول بعض من مفسرين الأحلام إن شجر التين في حلم المرأة الحامل يشير إلى السعة في الرزق لدى هذه السيدة بعد الولادة.

القشطة

القشطة الناضجة هي زوال الهموم

رؤية القشدة الخضراء للحامل في المنام تدل على زوال الهم والفرج وتيسير ولادتها بمولود سليم من جميع الأمراض. أما أكل الحامل القشدة الناضجة في المنام فيدل على خير قادم لها وعلى زوال همومها ومشاكلها وسعادتها مع زوجها. رؤية الحامل تأكل من ثمار فاكهة القشدة، فهذا يشير إلى سلامة صحتها وصحة الجنين وأن هذا الجنين جميل الوجه.

الأفوكادو

الأفوكادو بشارة خير

الأفوكادو في منام الحامل يدل على سلامتها وسلامة مولودها وتمتعها بالصحة الجيدة والأفضل. كما أن تناول الحامل للأفوكادو في حلمها يشير إلى الولادة السهلة المتيسرة وتخلصها من جميع المشاكل وبشارة خير ودليل على الخير والرزق الواسع الذي سوف تحصل عليه هي وزوجها.

التمر

حبة التمر تعتي إنجاب الذكر 3 حبات أنثى

يدل التمر في منام الحامل على إنجاب ذكر وعلى ولادة يسيرة وسهلة عليها لقوله تعالى: “وهزي إليكِ بجذع النخلة تُساقط عليكِ رُطباً جنياً”، إلى جانب الرزق الذي تناله من رؤية التمر.

وفي حالة إن رأت المرأة الحامل في منامها تمرة واحدة فقط، فإن هذه الرؤية تدل على أن المرأة سوف ترزق بمولود ذكر، وأما في حالة إن رأت المرأة حبتين من ثمار التمر، فإنها في تلك الحالة سوف ترزق بمولودة أنثى، وإن رأى زوجها أيضاً التمرة الواحدة في المنام فإن ذلك يكون دليلاً كبيراً على أن الزوجة سوف تنجب ذكراً بإذن الله تعالى.

التوت

التوت يعني مشاكل قبل الولادة

عند رؤية المرأة الحامل في المنام التوت بوجه عام، فإن رؤيتها تكون دالة على أن ولادتها في القريب، وأن عليها الاستعداد الجيد للفترة المقبلة. كما ترمز رؤية التوت في منامها إلى التيسير في الولادة والتمتع بالصحة وزوال الهم والمشاكل التي قد تواجهها. وإذا كان التوت فاسداً أو حامضاً، دلت الرؤية على التعثرات والمتاعب الناتجة عن الولادة أو التعرض لبعض المشاكل قبل ولادتها بفترة. وإن شاهدت في منامها التوت البري، فتلك الرؤية محمودة لها وتدل على خُلقها وصلاح حالها وتخطي محنتها وسماع ما يبهج قلبها والشعور بالراحة والسعادة. وعند رؤية المرأة الحامل في المنام التوت الأسود، فإن ذلك يكون دليلاً على رزقها بمولود ذكر. حلم المرأة الحامل بالتوت الأحمر اللون من الأحلام التي تكون إشارة إلى أنها سوف تلد أنثى.

الرمان

الرمّان هو الرزق الوفير

رؤية الحاملِ الرمانَ في الحلم، تدل على قدوم مولود جديد وجميل، وعلى أنه عندما يكبر سيكون شاباً محترماً ومتديناً، ولا يقوم بشيء يغضب الله. والرمان أيضاً في منام الحامل يدل على الرزق الوفير الذي سيكون في بيتها، كما أن رؤية الحلم تدل على أن وجود زوجها هو السبب في جميع الرزق الذي تناوله.

السفرجل

السفرجل القاسي ولادة الذكر

إن كانت حاملاً ورأت السفرجل في المنام فدل على تيسير الولادة وسهولتها. ومن رأت السفرجل الطري وهي حامل في منامها يدل على ولادة مولود أنثى. ومن رأت السفرجل القاسي فيدل على ولادة مولود ذكر. رؤية السفرجل في منام الحامل يدل على زوال الألم والمتاعب وعلى تمتعها بالصحة الجيدة، كما يدل على الشفاء من المرض.

البابايا

البابايا هي التحسن في الحياة

رؤية أكل ثمار البابايا في المنام للمرأة الحامل هي من الرؤى المستحبة والتي تدل على أنها سوف تخرج من تعبها ومشاكلها التي تعاني منها. كما أن رؤية أكل البابايا في الحلم للحامل هي بشارة بالخير، ودليل على الولادة السهلة المتيسرة وتحسن كبير وملحوظ في حياتها بعد الولادة.