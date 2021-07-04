كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 يوليو 2021 01:48 مساءً - يمكن للأمهات الاستمرار في إرضاع أطفالهن في أثناء الأمراض الشائعة، مثل الإنفلونزا والحمى والبرد والتهاب الحلق والإسهال؛ ما يدعو بعض الأمهات للتساؤل هل تنتقل الأمراض عن طريق حليب الأم؟ يجيب عن هذا السؤال الدكتورة هند محمد سلمى استشاري النساء والتوليد.

انتقال الأمراض عن طريق حليب الأم

طفلك

يمكن أن تنتقل أمراض معينة من الأم إلى الطفل من خلال حليب الثدي:

فيروس نقص المناعة البشرية قد يسبب الإيدز، يتسبب HTLV-1 و HTLV-2 «فيروس T-lymphotropic البشري» في اعتلال النخاع والسرطانات، مثل اللوكيميا والأورام اللمفاوية.

الحمى المالطية هي عدوى بكتيرية.

السل النشط غير المعالج.

الالتهابات الشائعة، مثل البرد والإنفلونزا، لا تمر عبر حليب الثدي، تشير الدلائل أيضاً إلى أن عدوى «COVID-19» الجديدة لا تنتقل عبر حليب الثدي.

يوصي الأطباء بوقف الرضاعة الطبيعية في الحالات التالية:

في الحالات التالية: العدوى النشطة؛ حيث يمكن أن تنتقل مسببات الأمراض عبر لبن الثدي، مثل فيروس نقص المناعة البشرية والسل النشط غير المعالج وعدوى HTLV-1 و HTLV-2.

علاج فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز بالأدوية المضادة للفيروسات.

علاج السرطان بأدوية العلاج الكيميائي والإشعاعي.

لا تتم الإشارة إلى الرضاعة الطبيعية في الحالات المزمنة، مثل مرض السكري أو مشكلات الغدة الدرقية أو اضطرابات الأمعاء أو نقص الوزن، يختلف القرار بناءً على الظروف الفردية.

لا تكون الرضاعة الطبيعية ممكنة أو صعبة لدى النساء اللواتي خضعن لعمليات جراحية معينة للثدي.

لا يُنصح بالرضاعة الطبيعية للرضع المصابين بالجالاكتوز في الدم؛ لأن هذا قد يتسبب في تراكم الجالاكتوز في أجسامهم؛ ما يسبب مضاعفات.

بعض الأدوية المساعدة على النوم ومضادات الذهان.

على الرغم من اكتشاف فيروسات زيكا في حليب الثدي، توصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها «CDC» بمواصلة الرضاعة الطبيعية؛ نظراً لعدم وجود حالات معروفة لانتقال فيروس زيكا عن طريق حليب الثدي.

هل يؤثر المرض في إمداد الحليب؟

حليب الثدى