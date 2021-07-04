ميسي يساعد الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 يوليو 2021 01:48 مساءً - انتشرت حول العالم تلك الوقفات الإنسانية للاعب كرة القدم ليونيل أندريس ميسي، مهاجم نادي برشلونة و‌المنتخب الأرجنتيني، والذي يُعتبر أفضل لاعب في العالم، تذكّر "الخليج 365 وطفلك" بأهم إسهامات ميسي الخيرية للنصف الأول من العام 2021.

حذاء ميسي لمساعدة أطفال كتالونيا

حذاء ميسي

في 13 فبراير 2021، قرر النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مساعدة أطفال كتالونيا مستغلاً الرقم القياسي الذي حطمه مؤخراً بعدما أصبح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف مع فريق واحد في تاريخ كرة القدم.

وبحسب إذاعة «راديو كتالونيا» فإن قائد برشلونة قرر التبرع بالحذاء الذي نجح من خلاله في الوصول إلى الرقم القياسي للمتحف الوطني للفنون بإقليم كتالونيا. وكان المتحف الوطني للفنون في إقليم كتالونيا أطلق مبادرة تدعو جميع القادرين لتقديم تبرعات مالية من أجل مساعدة الأطفال المصابين بالسرطان.

تنفيذ قرار بيع الحذاء

عرض الحذاء في دار «كريستيز»

في 16 أبريل 2021 عرضت دار «كريستيز» للمزادات حذاء للاعب الأرجنتيني ونجم برشلونة ليونيل ميسي في مزاد افتراضي، الذي سجّل به الرقم القياسي من الأهداف كلاعب في نادٍ واحد (644) العام الماضي، وستخصص إيراداته لمصلحة مشروع الفن والصحة بمستشفى جامعة فال دي بروين في برشلونة، حسبما أفادت به شبكة «بلومبرغ». وقد نحتت أسماء عائلة ميسي بحروف فردية على الحذاء (أديداس نيميزيز ميسي 19.1s)، التي تمّت كتابتها بالأحرف الأولى بأسماء زوجة وأطفال ميسي.

وقال ميسي في البيان إن تحقيق الرقم القياسي مع النادي نفسه جعله سعيداً، و«لكن الأهم أكثر هو إمكانية مساعدة كل الأطفال المرضى الذين يناضلون للحصول على الشفاء». بحسب ما ذكرت «وكالة الأنباء الإسبانية».

قميص ميس لعلاج طفل صربي

قميص ميسي -مصدر الصورة من fcbarcelona.com

بعث ميسي بقميصه للبيع في المزاد لعلاج الطفل الصربي غافريلو ديوردييفيتش البالغ من العمر ستة أشهر، من ضمور في العضلات الشوكية ويحتاج مساعدة طبية في الخارج، بحسب صحيفة "موزارت سبورت". ويعاني الطفل الرضيع من ضمور العضلات الشوكي والذي يصيب واحدا من حوالي 10 آلاف مولود، ويؤدي الى الوفاة أو الحاجة الدائمة الى التنفس الاصطناعي عند بلوغه العام الثاني بنسبة 90 % من الحالات.