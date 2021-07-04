المواهب والقدرات التي يتميز بها الطفل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 يوليو 2021 01:48 مساءً - يولد الأطفال الموهوبون بقدرات طبيعية أعلى بكثير من المتوسط بالنسبة لأعمارهم؛ إذا كان طفلك موهوباً، فقد تلاحظين هذه القدرات الطبيعية في الطريقة التي يتعلم بها ويتطورففي إطار هذا السياق قالت خبيرة التنمية البشرية إبتسام شوقي، إنه يمكن أن يكون الأطفال موهوبين في أكثر من مجال، على سبيل المثال، يكون الطفل موهوباً بشكل إبداعي وفكري، أو يكون لديه تنسيق جسدي وذاكرة أعلى من المتوسط، أو نضج اجتماعي وعاطفي أكثر من الأطفال الآخرين في سنه.

يمكن أن يكون الأطفال موهوبين على مستويات مختلفة أيضاً أي أن بعض الأطفال الموهوبين لديهم قدرات متقدمة أكثر من غيرهم، كما يعاني بعض الأطفال الموهوبين من إعاقات على سبيل المثال، يعاني الطفل الموهوب فكرياً من اضطراب طيف التوحد (ASD) أو ضعف السمع، وينتمي الأطفال الموهوبون إلى ثقافات مختلفة.

مصطلح الموهوبين

مواهب الأطفال

"الموهوبون" هو المصطلح الذي يستخدمه معظم الناس، ويمكن استخدامه فيما يتعلق بالقدرات من جميع الأنواع، قد تسمع أيضاً أشخاصاً يتحدثون عن الأطفال ذوي "الإمكانات العالية" أو "التطور المتقدم" أو الأطفال "المتميزين للغاية" أو "الرياضيين للغاية".

الأطفال الموهوبون يصبحون موهوبين عندما يستخدمون مواهبهم الطبيعية للتعلم والتركيز والممارسة على سبيل المثال؛ إذا كان طفلك موهوباً موسيقياً ومنحته فرصاً لتعلم آلة موسيقية، فقد يطوّر موهبة العزف.

تؤثر أشياء كثيرة على ما إذا كانت القدرة الطبيعية للطفل الموهوب تصبح موهبة وتشمل هذه الأشياء القيم العائلية، والفرص التعليمية، والشخصية والتحفيز، والصحة على سبيل المثال، إذا كان طفلك موهوباً في مجال القدرة على العمل، فقد يقوم بدعمك بتطوير هذه الموهبة.

ستلاحظين عادة مواهب طفلك من حوالي ست سنوات، لكن في بعض الأحيان تظهر المواهب في وقت لاحق فقط عند الأطفال الأكبر سناً والمراهقين، بشكل عام، بحلول سن المدرسة الابتدائية المتأخرة أو سنوات المراهقة، سيحقق الطفل الموهوب مواهب مستوى عالٍ جداً في مجال واحد أو أكثر.

مجالات الموهوبين والمتفوقين

الطفل الموهوب

يمكن أن يتمتع الأطفال الموهوبون بالقدرات والمهارات في العديد من المجالات، ويمكن أن يكون الطفل الفردي موهوباً في مجال واحد أو أكثر، تشمل هذه المناطق:

التعلم الأكاديمي.

قيادة.

القضايا الاجتماعية.

تقنية.

الفنون- على سبيل المثال، الموسيقى.

القدرة على تكوين صداقات.

مهارات العمل.

المهارات الجسدية- على سبيل المثال، الرياضة أو الرقص.

علامات تدل على أن طفلك قد يكون موهوباً

طفل موهوب

التطور المتقدم هو إحدى العلامات التي تدل على أن طفلك قد يكون موهوباً.