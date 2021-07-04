ما هي أفضل أنواع قهوة الصباح؟ إليكم رأي الأطباء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 01:16 مساءً - منذ 21 دقيقة

تبدأ الصباحات بالقهوة، حيث تعتبر من أشهر مشروبات الإفطار، لكن هل جميع أنواع القهوة مناسبة للوجبة الأولى؟ هكذا أجاب الأطباء.

يمكن أن يكون نوع واحد فقط من الشراب المنعش مفيدًا في الصباح. وهو حبوب البن السوداء العادية بدون إضافات. هذه القهوة هي التي تقلل من خطر الإصابة بقصور القلب. تقل احتمالية الإصابة بمثل هذا المرض بنحو ثلاث مرات عند شرب كوبين من هذا المشروب يوميًا، حسب وكالة الأنباء الفيدرالية.

يعمل السكر والقشدة وأي إضافات أخرى على تحييد فوائد قهوة الصباح. ترفع الحلويات مع القهوة من مستويات الجلوكوز في الدم، مما يجعل الشخص يرغب في تناول المزيد من السكر.

تزيل القهوة السوائل من الجسم، لذا فإن شربها في الطقس الحار يمكن أن يضر الإنسان. نصحت طبيبة أمراض القلب آيات خاشيروفا بتعويض كل كوب من هذا المشروب بكوب من الماء.