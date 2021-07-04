بيروت - نادين محمد - يمكن استخدام الزنجبيل والليمون للتنحيف في اسبوع. فكل من هذين المكونين يحتوي على خصائص تساعد على تفتيت الدهون الضارة التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة. لكن لا يمكن تحقيق هدفق خسارة الوزن بالاعتماد عليهما فقط. بل ينصح ايضاً بتطبيق برنامج غذائي صحي وبشرب كمية كافية من الماء وبممارسة التمارين الرياضية يومياً او 3 مرات على الاقل اسبوعياً. وهذه طريقة تطبيق برنامج الزنجبيل والليمون للتنحيف في اسبوع.

طريقة تحضير وصفة الليمون والزنجبيل

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من اجل تطبيق برنامج الزنجبيل والليمون للتنحيف في اسبوع يجب اولاً تعلم كيفية تحضير هذه الوصفة مع الالتزام بالمقادير.

المقادير

3 ملاعق صغيرة من بودرة الزنجبيل

حبتان متوسطتا الحجم من الليمون

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

ليتر من ماء الشرب الدافئ

الخطوات

1 تغسل حبتا الليمون وتقطع كل منهما الى شرحات متوسطة الحجم.

2 توضع القطع مع الزنجبيل والعسل والماء في ابريق عصير من الزجاج.

3 يوضع غطاء الابريق ويتم خلط المكونات على طريقة الرج.

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4 من المفيد تناول كوب من ماء الخليط في الصباح قبل حلول موعد الفطور وقبل موعد الغداء وقبل العشاء ايضاً.

5 ويمكن تطبيق هذا البرنامج يومياً لمدة اسبوع واحد فقط. فهذا يساعد على حرق الدهون ونحت الجسم وخسارة ما لا يقل عن كيلوغرامين. وبالتزامن مع ذلك من الضروري اعتماد برنامج غذائي وحياتي صحي يقوم على تناول المأكولات التي لا تحتوي على الدهون الضارة والسكر وعلى شرب ما يقل عن ليتر ونصف الى ليترين من الماء يومياً فضلاً عن ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.

فوائد الخلطة



عند تطبيق خلطة الزنجبيل والليمون للتنحيف في اسبوع يمكن ايضاً الحصول على العديد من الفوائد الصحية ابرزها حماية القلب وجهاز المناعة والحد من حدوث الالتهابات ومن ارتفاع ضغط الدم.

الليمون



- يحتوي على البوليفينولات التي تساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

- يعتبر مصدراً مهماً للكثير من مضادات الاكسدة التي تعمل على تخليص الجسم من السموم والبقايا الضارة.

- يساعد تناول عصيره على حرق الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة وخصوصاً البطن والخاصرتين والارداف والفخذين. ولهذا ينصح بإضافة بضع نقاط منه الى كوب من الماء الفاتر وتناوله في الصباح قبل موعد الفطور لتنقية الامعاء وتذويب الدهون.

- يساهم في تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من هجمات الفيروسات المسببة للعدوات المختلفة.

الزنجبيل



- يستخدم في العديد من الوصفات التي تساعد على حرق الدهون وخسارة الوزن.

- لكن ينصح بعدم تناوله بكميات كبيرة والسبب ان هذا يشكل خطراً على صحة بعض الاشخاص وخصوصاً اولئك الذين يعانون من مشاكل في القلب او من اي نزيف متكرر. ولهذا من الافضل دائماً استشارة الطبيب قبل تجربة وصفات التخسيس.

- يساعد الجسم على محاربة الأمراض والبكتريا والفطريات. ولهذا ينصح بشرب كوب منه يومياً عند الاصابة بأمراض موسمية مثل الانلفونزا.



- يساهم في تعديل مستوى السكر في الدم ويحمي من الاصابة بمرض السكري.

- يمكن الاعتماد عليه من اجل تخفيف الآلام وخصوصاً في حالات الدورة الشهرية. ويجب التذكير بأنه من الضروري استشارة الاختصاصيين قبل تطبيق وصفات التخسيس ومنها وصفة الزنجبيل والليمون للتنحيف في اسبوع. فهذا يبمنع المعاناة من اي اعراض جانبية مزعجة ومن الاصابة بأي امراض.

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مشروب الليمون والزنجبيل لحرق الدهون والتخلص من انتفاخ البطن