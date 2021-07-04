اسرع طرق نسف الدهون في اسبوع  

بيروت - نادين محمد - يمكن نسف الدهون التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة مثل البطن والأرداف والخاصرتين والذارعين وغيرها بطرق مختلفة. ولهذا ينصح بتناول 3 وجبات أساسية صحية ومتوازنة وبممارسة التمارين الرياضية 3 مرات على الأقل أسبوعياً. كذلك من المهم الحرص على شرب كمية كافية من الماء والحفاظ على عادات نوم جيدة والتخلي عن تناول الاطعمة الغنية بالدهون والسكريات. كذلك من المفيد في موازاة ذلك تطبيق حميات تساعد على نسف الدهون في مدة قصيرة ومنها رجيم الدجاج والبيض والزبادي.

طريقة رجيم الدجاج والبيض والزبادي

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من اجل نسف الدهون ونحت الجسم واستعادة الرشاقة من المهم اتباع قواعد الغذاء الصحي والحرص على الحركة من خلال ممارسة التمارين الرياضية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يومياً او ساعة 3 مرات على الاقل اسبوعياً. كذلك ننصح باتباع رجيم موقت لمدة 7 ايام يقوم على تناول الدجاج الخالي من الدهون مع البيض واللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.



الفطور



- عند الاستيقاظ من النوم يجب شرب كوب من الماء مع بضع نقاط من عصير الليمون. فهذا يساعد على تنقية الجسم من السموم وعلى تعزيز عملية الايض.

- بعد مرور 30 دقيقة يمكن تناول حبتي تفاح او حبتي برتقال او بضع قطع من الغريب فروت.

- تضاف الى هذه الاصناف قبضة من اللوز النيء والخالي من الملح مع البندق والجوز. فهذا المكسرات تعتبر مصدراً مهماً للبروتينات والمواد الدهنية المفيدة كما ان تناولها يساعد على الشعور بالشبع لأطول مدة ممكنة.



الغداء



- خلال هذه الوجبة يسمح بتناول الدجاج المشوي الخالي من الدهون بكمية معتدلة.

- يمكن اضافة الخضار المطهوة على البخار.

- يمكن ايضاً تناول كوب من اللبن الزبادي غير المحلى أو كوب من حليب الماعز.

وجبة خفيفة



- تتضمن الوجبة الخفية ضمن رجيم الدجاج والبيض والزبادي لنسف الدهون طبقاً متوسط الحجم من سلطة الخيار والطماطم مع القليل من زيت الزيتون ورشة صغيرة من الملح.

العشاء



- تعتبر هذه الوجبة مهمة جداً في هذا الرجيم والافضل تناولها قبل حلول الساعة 6 مساء.

- ومن اجل منع الشعور بالجوع ليلاً قبل الذهاب الى النوم ينصح بتناول بيضتين مسلوقتين.

- يضاف الى ذلك طبق متوسط الحجم من السلطة التي تحتوي على الخيار والخضار الخضراء مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون ورشة صغيرة جداً من الملح.

- من الافضل عدم اضافة عصير الليمون في حال المعاناة من حرقة او قرحة المعدة. وفي حال الاصرار على ذلك ينصح بتناول اي طبق مع هذا العصير بعد مرور 3 ساعات على تناول الادوية المعالجة لمشكلة ارتداد حمض المعدة الى المريء.

فوائد الرجيم

يساعد اتباع برنامج رجيم الدجاج والبيض والزبادي على نسف الدهون المزعجة التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة. وهو ما اشارت اليه دراسة حديثة نشرت نتائجها في دورية ابحاث الطعام والتغذية الاميركية. واظهرت ان اللحوم البيضاء مثل لحم الدجاج والبيض تعتبر مصادر مهمة للبروتين ذي النوعية الممتازة. ووجد الباحثون ان هذا الرجيم يساعد على الحصول على الكمية الكافية من هذا المكون مع تسريع عملية الايض والحفاظ على وزن صحي. كما انه يساهم في تزويد الجسم بالكثير من المغذيات مثل الكالسيوم والزنك والفيتامين B والبروتينات. ورغم هذا يجب الانتباه الى ضرورة استشارة الطبيب قبل تطبيق اي حمية لخسارة الوزن ونسف الدهون.



