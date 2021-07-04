بنكهة الفراولة.. توزيع دواء للإيدز على الأطفال في أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وكالة يونيتيد العالمية للصحة، إن وكالات الإغاثة وزعت أقراصا بطعم الفراولة للأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب.

وتم توزيع الأقراص في 6 دول أفريقية، فيما يمثل أول نسخة لدواء رئيسي انتهت فترة حماية ملكيته الفكرية من مضادات الفيروسات الرجعية.

وقال هيرف فيرهوسل المتحدث باسم يونيتيد في بيان لرويترز، إن تمويلا من وكالته ومن مبادرة كلينتون هيلث أكسيس غطى شراء 100 ألف علبة من الدواء في نيجيريا ومالاوي وأوغندا وكينيا وزيمبابوي وبنين.

ويعيش حوالي 1.8 مليون طفل مصاب بالفيروس في مختلف أنحاء العالم غير أن نصفهم لا يتلقون أي شكل من أشكال العلاج، وكثيرا ما يصعب تناول هذا العلاج لمرارة طعمه أو إعطاء جرعات غير صحيحة من خلال تكسير الأقراص المخصصة للكبار.

ويموت 100 ألف طفل جراء الإصابة بمرض الإيدز كل عام.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بهذا الدواء من سن 4 أسابيع ومن وزن 3 كيلوجرامات لكنه لم يكن متاحا للأطفال الرضع لعدم وجود تركيبة مناسبة منه.