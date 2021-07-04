شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة.. شرب السوائل الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة التي تشهدها مصر حالياً، يجب اتخاذ الاحتياطات للوقاية من تأثير درجة الحرارة على جسمنا، حيث أنه في ظل الحرارة الشديدة، يعمل جسمك بجهد إضافي للحفاظ على درجة حرارة طبيعية، في هذا التقرير نتعرف على مجموعة خطوات تساعد على التعامل مع درجة الحرارة العالية، وفقاً لموقع " Ready"الأمريكى.

نصائح هامة للتعامل مع درجة الحرارة العالية

إذا كان لديك تحذير من ارتفاع درجة الحرارة:

-ابحث عن مكيف هواء.

-تجنب الأنشطة الشاقة.

-ارتدى ملابس خفيفة.

-شرب الكثير من السوائل.

-احترس من تقلصات الحرارة والإجهاد الحراري وضربة الشمس.



ارتفاع الحرارة

حاول أن تحافظ على برودة منزلك:

-لا تعتمد على مروحة كجهاز تبريد أساسي.

-قم بتغطية النوافذ بالستائر أو المظلات.

-استخدم عواكس النوافذ مثل الورق المقوى المغطى بورق الألمنيوم لعكس الحرارة للخارج.

-أضف العزل لإبعاد الحرارة.

-لا تترك أبدًا طفلًا أو بالغًا أو حيوانًا بمفرده داخل السيارة.

-ابحث عن أماكن بها مكيف هواء يمكن أن تكون المكتبات ومراكز التسوق والمراكز المجتمعية مكانًا رائعًا للتغلب على الحرارة إذا كنت خارج المنزل.

-إذا كنت ترتدي كمامة وتشعر بارتفاع درجة حرارتك أو تواجه صعوبة في التنفس، فضع مسافة 6 أقدام أو 2 متر على الأقل بينك وبين الآخرين وقم بإزالة القناع.

-قلل من استخدام الموقد والفرن في منزلك للحفاظ على درجة حرارة منخفضة في منزلك.

-إذا كنت بالخارج، ابحث عن الظل وارتدِ قبعة واسعة بما يكفي لحماية وجهك وارتدِ أقنعة قماشية مناسبة وحافظ على مسافة لا تقل عن ستة أقدام أثناء وجودك بالخارج.

-أثناء ارتفاع الحرارة ، استخدم قناعًا من القماش يحتوي على قماش يسمح بمرور الهواء، مثل القطن ، بدلاً من البوليستر.

-اشرب الكثير من السوائل للبقاء رطبًا إذا كنت أنت أو أي شخص تهتم به يتبع نظامًا غذائيًا خاصًا، فاسأل الطبيب ما هو الأفضل.

-تجنب الأنشطة عالية الطاقة في الهواء الطلق تجنب العمل بالخارج أثناء حرارة الظهيرة إن أمكن.

-تحقق من نفسك وأفراد الأسرة والجيران بحثًا عن علامات المرض المرتبط بالحرارة.