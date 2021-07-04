خبراء يكشفون عن 3 أعراض قد تكون مؤشراً على الإصابة بسرطان الفم

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :
كشف خبراء بريطانيون عن ثلاثة أعراض قد تكون مؤشرا على الإصابة بسرطان الفم.
وذكر الخبراء في منظمة Cancer Research UK أن أحد هذه الأعراض يكمن في ظهور التهاب بشكل نقطة بيضاء أو حمراء يستمر على مدى وقت طويل على لسان الشخص أو تحته، داعين من يعانون ذلك إلى استشارة الطبيب.
وأشار الخبراء إلى أن مؤشرا محتملا آخر على المرض الخطير يكمن في ظهور قرحة أو ندوب لا تختفي تلقائيا، بحسب وكالة روسيا اليوم.
كما يتمثل العرض الثالث في حدوث نزيف باللسان، إذا عضه صاحبه صدفة خلال المضغ.
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