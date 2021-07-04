كريمات الحماية من الشمس تقلل خطر سرطان الجلد بنسبة 50%

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نصح خبراء أمريكيون بضرورة استخدام الكريمات التي تقي من أشعة الشمس يومياً لتجنب الإصابة بسرطان الجلد.

ولا يقتصر استخدام الكريم الواقي من الشمس على الذهاب إلى حمامات السباحة والشواطئ فقط، إذ يقول الخبراء إن استخدامه بشكل يومي قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد بشكل كبير، وذلك وفقاً لموقع "يو بي آي" الأمريكي.



وقال الموقع، في تقرير نشره السبت، إنه وفقاً لشبكة "هاكنساك ميريديان هيلث" وهي مجموعة تقدم خدمات الرعاية الصحية في نيو جيرسي، إن الاستخدام اليومي للكريمات الواقية من الشمس بعامل حماية SPF15، على الأقل، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأكثر أنواع سرطان الجلد فتكاً بنسبة 50٪.

ونقل الموقع عن بيان للشبكة، قالت فيه إنه إذا كان الشخص يقضي معظم يومه في الأماكن المغلقة، فإن الكريم الواقي من الشمس بعامل حماية 15 يمكن أن يوفر حماية كافية له، ولكن إذا كان يقضي وقتاً أطول في الأماكن المفتوحة خلال الجزء الأكثر حرارة من اليوم، فإنه يجب استخدام واقٍ من الشمس مع عامل حماية أعلى، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون مقاوماً للماء والعرق أيضاً.

وأوضح الموقع أن المقصود بالرمزSPF هو عامل الحماية من أشعة الشمس، ويشير الرقم الذي يتبع هذا الرمز إلى المدة التي تستغرقها أشعة الشمس فوق البنفسجية لإصابة البشرة بالاحمرار أثناء وضع الكريم الواقي من الشمس، مقارنة بالوقت الذي يستغرقه حدوث هذا الاحمرار في حال عدم استخدامه، ما يعني أنه إذا استخدم الشخص منتجاً بعامل حماية 30 فإن حدوث احمرار سيستغرق وقتاً أطول بـ30 مرة مما لو كان الشخص لا يستخدم واقياً من الشمس.

ورأت الشبكة أن الخيار الأفضل هو استخدام المستحضر الواقي من الشمس واسع الطيف الذي يحمي من جميع الأشعة التي تحرق الجلد، والأشعة التي تسبب التجاعيد والتسمير.

وأوضحت الشبكة أنه من بين المشاكل الشائعة المتعلقة بالمستحضرات الواقية من الشمس هو عدم استخدام كمية كافية منها، قائلة إنه يجب تغطية الجسم بالكامل بها، بما في ذلك الأذن وفروة الرأس والقدمين والرقبة، كما يحتاج الناس إلى وضع الكثير منها حتى في الأيام الملبدة بالغيوم، وذلك لأن أشعة الشمس فوق البنفسجية يمكن أن تخترق هذه الغيوم أيضاً.

وأشارت الشبكة إلى أنه بعد وضع الكريم الواقي من الشمس، فإن الشخص يكون بحاجة أيضاً إلى استخدام أنواع أخرى من وسائل الحماية، مثل القبعات والنظارات الشمسية التي تحجب الأشعة فوق البنفسجية، كما أنه يجب إعادة وضع الكريم الواقي من الشمس كل ساعتين، خاصة في حال السباحة والتعرق.

كما لفتت الشبكة إلى ضرورة التحقق من تاريخ انتهاء صلاحية الكريمات الواقية نن الشمس، حيث أنه يتم تصميم معظمها للحفاظ على مستواها الأصلي من الحماية لمدة تصل إلى 3 سنوات، ولذا فقد نصحت بضرورة التخلص من أي مستحضر منتهي الصلاحية أو مضى عليه أكثر من 3 سنوات، كما قالت إنه يجب أيضاً التخلص من تلك المستحضرات في حال تعرضت لدرجات حرارة عالية أو تغير لونها أو قوامها بشكل واضح.