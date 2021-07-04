شكرا لقرائتكم خبر عن ابعد عن الضرب.. العقاب البدنى للأطفال لا يحسن سلوكياتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة نشرتها The Lancet، أن العقاب البدني غير فعال في منع مشاكل سلوك الطفل أو تعزيز السلوك الجيد، إذ أنه بدلاً من ذلك يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة مشاكل السلوك والنتائج السيئة الأخرى لدى الأطفال بمرور الوقت، وفقًا لدراسة أجراها مجموعة من العلماء.

ووفقًا للدراسة التي نُشرت مؤخرًا في The Lancet ، فإن 63٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 4 سنوات في جميع أنحاء العالم يتعرضون بانتظام للعقاب الجسدي من قبل مقدمي الرعاية لهم، ويُنظر إلى العقاب البدني بشكل متزايد على أنه شكل من أشكال العنف، وقد حظرت هذه الممارسة بالفعل في 62 دولة، وأوصت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل البلدان بوضع حد لاستخدام جميع أنواع العقاب البدني ضد الأطفال.

النتائج السلبية المرتبطة بالعقاب الجسدي

ووجد مؤلفو الدراسة أن العقاب الجسدي كان مرتبطًا بنتائج سلبية، مثل مشاكل السلوك، بغض النظر عن جنس الطفل أو عرقه أو أنماط الأبوة والأمومة لمقدمي الرعاية، وقالوا إنه كلما تم استخدام العقاب البدني بشكل متكرر، زاد حجم النتائج السلبية للأطفال.

ونقل عن الخبراء قولهم: "ضرب الآباء أطفالهم لأنهم يعتقدون أن القيام بذلك سيحسن سلوكهم، ولكن لسوء الحظ بالنسبة للآباء الذين ضربوا، وجد بحثنا دليلاً واضحًا ومقنعًا على أن العقاب البدني لا يحسن سلوك الأطفال بل يزيد الأمر سوءًا".

هل يؤثر الضرب على نمو دماغ طفلك؟

وفي وقت سابق، أشارت دراسة أجراها باحثو جامعة هارفارد أيضًا إلى أن الصفع يمكن أن يؤثر على نمو دماغ الطفل، على غرار المعاناة من أشكال أكثر قسوة من العنف، ووجدوا أن الأطفال الذين تعرضوا للصفع لديهم استجابة عصبية أكبر في مناطق متعددة من قشرة الفص الجبهي (PFC) ، مما قد يؤثر على اتخاذ القرار ومعالجة المواقف خلال المستقبل.