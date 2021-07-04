شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة تخفض الكوليسترول .. منها المكسرات والأفوكادو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من السهل افتراض أن ارتفاع الكوليسترول هو مشكلة تؤثر فقط على كبار السن، لكن الحقيقة هى أن المزيد من الأشخاص فى الأربعينيات والأصغر سنا يشهدون ارتفاعًا فى أعداد الكوليسترول لديهم ، خاصة مع استمرار ارتفاع مستويات الوزن الزائد والسمنة، ووفقا لما نشره موقع " Prevention"، نوضح ما هو الكوليسترول وما يمكن أن يفعله الأشخاص لإبقائه تحت السيطرة.

ما هو الكوليسترول؟

هذه المادة الشمعية الشبيهة بالدهون يصنعها جسمك وهى موجودة أيضًا فى الأطعمة الحيوانية مثل منتجات الألبان ولحم البقر، نستخدم الكوليسترول فى العديد من وظائف الجسم الحيوية، بما فى ذلك إنتاج الهرمونات وفى إنتاج فيتامين د. ولكن عندما ترتفع المستويات بشكل كبير، يمكن أن تتراكم الترسبات فى الأوعية الدموية مما يؤدى إلى انسداد يؤدى إلى مشاكل صحية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

عندما يسحب طبيبك منك الدم للتحقق من مستويات الكوليسترول لديك، فمن المحتمل أيضًا أن يقيس الدهون الثلاثية، وهى نوع من الدهون الموجودة فى الدم.

فى بعض الأحيان ، لا يمكنك حقًا أن تلوم نفسك على ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم، يرث بعض الأشخاص الجينات من آبائهم والتى تسبب ارتفاع الأعداد وهى حالة تسمى فرط كوليسترول الدم العائلي.

أفضل الأطعمة للمساعدة فى خفض نسبة الكوليسترول 1. المكسرات

أكدت دراسة حديثة فى المجلة الأمريكية للتغذية السريرية التى راجعت الأبحاث المنشورة سابقًا أن تنأول الفستق والجوز بانتظام هو استراتيجية غذائية فعالة لتقليل LDL ، والكوليسترول الكلى ، وأرقام الدهون الثلاثية، مما يجعلها سهلة الاستخدام.

يمكنك تنأول حفنة من هذه المكسرات وتنأولها أيضًا مع الزبادى والسلطات ودقيق الشوفان.

2. الكينوا

عندما يتعلق الأمر بالكربوهيدرات التى تتنأولها لتزويد أميالك بالوقود ، تأكد من اختيار خيارات مثل الكينوا التى تقدم الحزمة الغذائية الكاملة، اكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين تنأولوا المزيد من الحبوب الكاملة مثل الكينوا والأرز البنى والمكرونة المصنوعة من القمح الكامل على مدى 12 شهرًا، شهدوا انخفاضًا فى الدهون الثلاثية وزيادة فى مستويات الكوليسترول الحميد مقارنةً بأولئك الذين يتنأولون أكل المزيد من الكربوهيدرات المكررة.

3. التفاح

إذا تناولت ما يصل إلى ثمرتين يوميًا سيخفض مستويات الكوليسترول الكلى ومستويات الكوليسترول الضار.

4. الشوفان

يُعزى تأثير الشوفان المبشر إلى خفض الكوليسترول إلى حد كبير إلى كمية بيتا جلوكان العالية،"بيتا جلوكان" هو شكل من أشكال الألياف القابلة للذوبان التى تمتص الكوليسترول الضار (LDL) وتنقله من الجسم، مع خفض إنتاج الدهون الثلاثية.

توصى إرشادات التغذية الحالية بالحصول على ما لا يقل عن 5 إلى 10 جرامات من الألياف القابلة للذوبان ، بما فى ذلك بيتا جلوكان ، كل يوم.

5. الأفوكادو

أظهر تقرير فى مجلة التغذية أن البالغين الذين تنأولوا حبة أفوكادو وأحدة فى نظامهم الغذائى كل يوم لمدة خمسة أسابيع لديهم مستويات أقل من الكوليسترول الضار المؤكسد مقارنة مع عدم تناول الأفوكادو.

6. العنب البري

تنأول كميات أكبر من الأنثوسيانين- مضادات الأكسدة القوية الموجودة فى ألفواكه ذات الألوان العميقة بما فى ذلك العنب البرى والتوت الأسود والعنب الداكن والكرز يزيد نسبة الكوليسترول الحميد بينما يقلل فى نفس الوقت نسب الكوليسترول الضار.