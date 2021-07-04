هذا النوع من التوت تجنب شراؤه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 40 دقيقة

يُعد التوت من الأطعمة المفيدة لجسم الإنسان، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية اللازمة للصحة خاصة المعادن، ومضادات الأكسدة.

وتزداد الرغبة في تناول الفواكه في فصل الصيف بشكل كبير، وذلك لأنها تحتوي على مواد غذائية مفيدة تمد الجسم بالطاقة والنشاط.

أخبرت اختصاصية التغذية الروسية، أولغا كورابييفا في حديثها لوكالة “سبوتنيك” عن فاكهة التوت وماهو النوع الذي لا يجب علينا شراؤه.

وقالت كورابلييفا: “إن التوت الجاف الذي يتم عصره سيفقد مذاقه ولنفس السبب عليك غسل التوت قبل الاستخدام، فهو لا يحب الرطوبة”.

وأضافت: “إن رائحة التوت مهمة كذلك، فكلما كان التوت حلوا كانت رائحته أكثر وضوحا، وتوت العليق الأصفر ليس أقل درجة من توت العليق الأحمر”.

كما أشارت إلى أنه “لا ينبغي شراء التوت داخل وعاء مغلق، بل يجب أن يسمح للهواء بالمرور”.

وحذّرت الإختصاصية من أنه “لا يجب شراء التوت الذي يحتوي على عفن، حتى إذا كنت تخطط لاستخدام التوت هذا في المربى (أي معالجته حراريا)، فمن المرجح أن يفسد الطعم”.