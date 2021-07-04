السباحة.. لخسارة الوزن وحرق الدهون

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 41 دقيقة

تعدّ السباحة من الرياضات القديمة التي بدأت منذ آلاف السنين، وقد أصبحت في الوقت الحالي ثاني أكثر الرياضات شعبيّةً في الولايات الأمريكيّة المُتحدة، كما تمتاز بأنّها مناسبة لكبار السنّ، ولها العديد من الفوائد على صحّة القلب وقوّة العضلات، وزيادة اللياقة البدنيّة.

وتساعد ممارسة السباحة لمدة 30 دقيقة على حرق نحو 350 سعرا حراريا، كما يمكن حرق ما يصل إلى 850 سعرا حراريا عند ممارستها لمدة ساعة.

قال المعهد الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا إن السباحة تُسهم في مكافحة زيادة الوزن؛ حيث إنها تساعد على حرق الدهون والسعرات الحرارية باعتبارها تدريبا شاملا للجسم.

وأوضح المعهد الألماني أن ممارسة السباحة لمدة 30 دقيقة تساعد على حرق نحو 350 سعرا حراريا، كما يمكن حرق ما يصل إلى 850 سعرا حراريا عند ممارستها لمدة ساعة مع زيادة السرعة.

ولتحقيق نتائج ملموسة ينبغي ممارسة السباحة بمعدل مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا.