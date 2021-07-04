كيف تعالج الصداع دون أدوية؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 50 دقيقة

يشكو الكثير من مشكلة الصداع التي تصيبهم، التي تدفهم لتناول العديد من الأدوية الأمر الذي قد يسبب لهم مشكلات صحية جانبية.

وقال ميخائيل كوغتيف، الطببيب المعالج الروسي في حديثه لوكالة “سبوتنيك” متى يمكن التخلص من الصداع بدون دواء، وفي أي حالات يجب استشارة الطبيب.

يقول ميخائيل كوغتيف: “يمكن تقسيم جميع أنواع الصداع إلى نوعين: أولي – النوع الذي يظهر من تلقاء نفسه، والثاني، عندما يكون الصداع نتيجة للمرض. يمكنك فقط التخلص من الصداع الأساسي فقط، بدون الأدوية”.

وفقا للمعالج، “صداع التوتر” هو الأكثر شيوعا. في معظم الحالات، أسبابه هي التوتر والقلق والاكتئاب والاضطراب. تعمل القشرة الدماغية بجهد كبير، لذلك ينشأ توتر عضلي. يمكن التخلص من هذا الألم بدون دواء بمساعدة الاسترخاء”.

وقال: “التأمل واليوغا وممارسات التنفس المختلفة ستكون مفيدة – كل ما يصرف انتباه الشخص عن مشاكله وصراعاته الداخلية”.

لا يمكن التعامل مع الصداع النصفي دون مساعدة الطبيب والعلاج المحدد. بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن تتذكر أن الصداع يمكن أن يحدث بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية. إذا كان الصداع مصحوبًا بالغثيان، فعليك مراجعة الطبيب فورًا.

وأضاف: “من المهم أن يتمكن الشخص من تقييم شدة الصداع. يمكن القيام بذلك بدون معرفة خاصة. على سبيل المثال، يمكنك استخدام مقياس من صفر إلى 10، حيث يمثل الصفر نقصًا في التواصل، و10 يمثل صداعًا لا يطاق . يمكنك التعامل مع ألم بحد أقصى 5 نقاط بمفردك. وفي حالات أخرى، هناك حاجة إلى مساعدة الطبيب”.