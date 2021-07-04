دراسة تكشف تأثير ارتداء الكمامة على الصحة أثناء ممارسة الرياضة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 56 دقيقة

أصبح ارتداء الكمامة في زمن الكورونا أمرا ضروريا للوقاية من الإصابة الفيروس، ولكن هل يتسبب ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة؟.

كشفت دراسة حديثة حقائق حول ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة، أجراها مستشفى ( كليفلاند كلينيك)، حيث تم اختبار تأثير ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة، وذلك بإخضاع عدد من الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة، ومتوسط أعمارهم 37 سنة، للمشي حتى الإرهاق.

كما وتم تقسيم عينة الاختبار إلى ثلاث مجموعات وفقا لقناع الوجه، حيث ارتدى الفريق الأول كمامة (إن 95)، بينما لبس فريق قناعاً من القماش، ولم يكن الفريق الأخير مرتدياً أي قناع للوجه.

وتبين للباحثين، بعد الاختبار، عدم ظهور أي مشاكل تتعلق بالسلامة أثناء التمرين مع ارتداء أي نوع من الكمامات، كما لم تظهر شاشات المراقبة ضربات قلب غير طبيعية، أو انخفاضا خطيرا بنسبة الأوكسجين.

ووفقا لما نشره موقع (يو بي آي) للأنباء، فإن السبب الرئيسي لتوقف المشاركين عن الجري، كان بسبب عدم ارتياحهم من ارتداء قناع الوجه.

ووفقا للدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة (جاما)، فإن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو مشكلات في القلب أو الرئة، لم يشاركوا في البحث، حيث يتوجب عليهم استشارة طبيبهم قبل ممارسة الرياضة، سواء كان ذلك مع كمامة أو بدونها.