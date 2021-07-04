3 علامات على اللسان تحذرك من الإصابة بالسرطان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يبقى مرض السرطان من أكبر التحديات والتهديدات التي تؤرق القطاع الصحي في معظم دول العالم .

وأخبر خبراء من المنظمة الطبية لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة كيفية التعرف على أعراض سرطان الفم.

حسب صحيفة ديلي إكسبرس، إن التكوينات الخبيثة يمكن أن تتطور على اللسان أو تحته. يجب على المريض مراجعة الطبيب إذا استمر الالتهاب، على غرار النقطة الحمراء أو البيضاء، لفترة طويلة.

من بين العلامات التحذيرية الأخرى لمرض خطير، حدد الأطباء قرحة أو كتلة لا تختفي من تلقاء نفسها.

إذا بدأ اللسان ينزف عند عضه عن طريق الخطأ، فقد يشير ذلك أيضًا إلى السرطان.

تشير المادة إلى أن خطر الإصابة بسرطان الفم يزيد من استهلاك الكحول والتدخين والعدوى بفيروس الورم الحليمي البشري.

وتشير الدراسات إلى أنّ رجلاً واحداً من بين كلّ خمسة رجال وامرأة واحدة من بين كلّ ستّ نساء حول العالم يُصابان بمرض السرطان خلال حياتهما، فيما تُسجَّل وفاة رجل واحد من بين كلّ ثمانية رجال مصابين بمرض السرطان، ووفاة امرأة واحدة من بين كلّ 11 امرأة مصابة بالمرض.