التطعيم ضد كورونا إلزامي في هذه الدولة.. ما هي؟

محمد الفلاح - الأحد 4 يوليه 2021

أعلنت طاجيكستان أمس السبت فرض التطعيم الالزامي ضد كوفيد -19 لجميع البالغين.



وقالت السلطات في طاجيكستان إنه يجب تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا بشكل عاجل.

ويتم تقديم التطعيمات باستخدام لقاح أسترازينيكا المصنوع في الهند، بالإضافة إلى اللقاح الصيني كورونافاك.

وسجلت طاجيكستان، التي يزيد عدد سكانها عن 9 ملايين نسمة، 21 إصابة جديدة بكورونا يوم السبت.

وسجلت منذ بداية الجائحة 13569 إصابة بالفيروس و 92 حالة وفاة، وفقا للإحصاءات الرسمية.