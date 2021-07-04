أخطاء شائعة نرتكبها في التغذية الصحية.. تعرف عليها

محمد الفلاح - الأحد 4 يوليه 2021

كشفت أخصائية الغدد الصماء والتغذية الروسية، عن المفاهيم الخاطئة الأكثر شيوعاً بشأن التغذية الصحيحة،والتخلص من الوزن الزائد.



وأكدت الدكتورة ألبينا كوميساروفا، أن التخلي عن تناول الغلوتين ومنتجات الألبان أو الفواكه، لن يساعد الأشخاص الأصحاء على التخلص من الوزن الزائد، أو تحسين صحتهم.

وقالت: ان الحمية الغذائية من دون فواكه ليس لها أي أساس علمي على الإطلاق، وفقاً لروسيا اليوم.

واضافت، لا حاجة لإجبار النفس على تناول الطعام بعد الاستيقاظ مباشرة، إذا لم تكن هذه عادة قديمة. مشيرة إلى أن أحد الأخطاء الشائعة هو الإصرار على تناول مواد غذائية معينة أو رفضها.

وبالإضافة إلى هذا، دحضت الخبيرة الأسطورة الشائعة عن المواد الغذائية التي تسبب زيادة الوزن، بما فيها الحلويات.

ووفقا لها فإن الإفراط بتناول الأطعمة وقلة النشاط البدني، يسببان زيادة كتلة الجسم.